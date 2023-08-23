Опознаны 27 погибших при сходе оползня в Шови

23 августа 2023, 13:13

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Идентифицированы 27 из 29 погибших при сходе оползня в Шови, поиски еще четырех человек продолжаются, сообщил губернатор региона.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа спасатели обнаружили тело 29-го погибшего при сходе оползня в Шови и продолжили поиски еще четырех человек.

Опознаны 27 из 29 найденных погибших, сообщил губернатор Папуна Маргвелидзе. "Поиски четырех человек продолжаются. Проведена идентификация 27 из 29 найденных погибших", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

По его словам, поисковые работы ведутся в непрерывном режиме, как на территории курорта Шови так и в руслах рек Чанчахи и Риони. "Периметр поисковых работ увеличен до Амбролаури", - цитирует Маргвелидзе издание.

Напомним, сход оползня на курорте Шови, произошедший 3 августа, стал следствием природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Правозащитники указали, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место лишь через несколько часов после ЧП.

Оппозиция призвала создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили также журналисты и правозащитники.

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