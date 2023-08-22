Арест топ-менеджеров краснодарского "Газпрома" продлен на три месяца

22 августа 2023, 14:41

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Суд в Москве продлил до конца ноября сроки содержания под стражей руководителей "Газпром газораспределение Краснодар", обвиняемых в получении взяток на сумму более 100 миллионов рублей за газификацию объектов.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что бывший генеральный директор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и его приближенные обвинены в получении взяток от застройщиков за подключение объектов недвижимости к газовым сетям.

Московский городской суд 21 августа продлил до конца ноября сроки содержания под стражей Алексея Руднева и других бывших руководителей АО "Газпром газораспределение Краснодар, обвиняемых в получении взяток на сумму более 100 миллионов рублей за газификацию объектов, передал 21 августа "Коммерсант".

Расследование дела завершено. Продление ареста связано с тем, что обвиняемым и их адвокатам необходимо ознакомиться с материалами дела. Обвиняемые в знак протеста отказались от этой процедуры, однако им продолжают носить в СИЗО материалы дела.

Напомним, по версии следствия, Алексей Руднев создал преступное сообщество, которое действовало с мая 2017 по ноябрь 2021 года, когда Руднев и люди из его окружения были арестованы. Следствие считает, что обвиняемые необоснованно получали вознаграждение от предпринимателей за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края.

Обвиняемые вину не признали. Адвокат Дмитрий Сухов, который защищает заместителя гендиректора АО "Газпром газораспределение Краснодар" Александра Савостьянова, ранее заявил, что топ-менеджеры компании лишь только давали рекомендации застройщикам обращаться в компании с хорошей репутацией. Сухов также указал, что следствие велось с нарушениями.

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