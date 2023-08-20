Активисты потребовали наказать виновных в вырубке кедров в Кутаиси

20 августа 2023, 23:32

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100-летние кедры на улице Агмашенебели вырублены ради интересов застройщика, заявили активисты НПО.

Вырубленные рядом с недавно построенной гостиницей кедры были здоровы, считают активисты. Сам участок выставлен на аукцион. Часть срубленной и обработанной древесины складывается во дворе недавно построенной гостиницы.

"Без центральных и местных властей не было бы ни уничтожения деревьев, ни проведения аукциона", - заявил активист НПО «Европа наш дом» Гия Гокадзе в эфире ТВ ПИРВЕЛИ, который смотрел корреспондент "Кавказского узла".

Активисты говорят, что, учитывая риски эрозии, устойчивость склона находится под вопросом.

«Можно сказать, что это вредное сотрудничество между крупным бизнесом и государством», -заявил активист Торнике Бараташвили в эфире "Мтавари архи".

"Кавказский узел" также сообщал, что в ноябре 2021 года активисты выступили против проекта создания Центрального парка в Тбилиси. Мэрия утвердила проект парка без учета мнения местных жителей, заявили активисты, недовольные планами создания разветвленной сети бетонных дорожек и развлекательных зон. Ранее активисты протестовали против вырубки сотен деревьев в районе ипподрома Тбилиси при строительстве скоростной трассы.

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