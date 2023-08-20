20 августа 2023, 23:32

Активисты потребовали наказать виновных в вырубке кедров в Кутаиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

100-летние кедры на улице Агмашенебели вырублены ради интересов застройщика, заявили активисты НПО.

Вырубленные рядом с недавно построенной гостиницей кедры были здоровы, считают активисты. Сам участок выставлен на аукцион. Часть срубленной и обработанной древесины складывается во дворе недавно построенной гостиницы.

"Без центральных и местных властей не было бы ни уничтожения деревьев, ни проведения аукциона", - заявил активист НПО «Европа наш дом» Гия Гокадзе в эфире ТВ ПИРВЕЛИ, который смотрел корреспондент "Кавказского узла".

Активисты говорят, что, учитывая риски эрозии, устойчивость склона находится под вопросом.

«Можно сказать, что это вредное сотрудничество между крупным бизнесом и государством», -заявил активист Торнике Бараташвили в эфире "Мтавари архи".

 "Кавказский узел" также сообщал, что в ноябре 2021 года активисты выступили против проекта создания Центрального парка в Тбилиси. Мэрия утвердила проект парка без учета мнения местных жителей, заявили активисты, недовольные планами создания разветвленной сети бетонных дорожек и развлекательных зон. Ранее активисты протестовали против вырубки сотен деревьев в районе ипподрома Тбилиси при строительстве скоростной трассы. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Защитники ущелья Риони покинули Тбилиси после акций протеста", "Противники строительства Намахванской ГЭС вышли на митинг в Кутаиси", "Противники Намахванской ГЭС предъявили застройщику ультиматум".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 августа 2023, 22:36

20 августа 2023, 21:37

20 августа 2023, 20:37

20 августа 2023, 19:38

20 августа 2023, 19:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи