Силовики провели обыски в двух министерствах Дагестана

20 августа 2023, 08:29

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Сотрудники ФСБ и МВД провели в Минсельхозпроде и Минэкономразвитии Дагестана обыски в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства, сообщил источник.

По данным источника в правоохранительных органах Дагестана, в пятницу силовики провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики и министерстве экономического развития Дагестана.

"Сотрудники УФСБ России по Дагестану совместно с управлением экономической безопасности МВД по республике провели обыски в Минсельхозпроде и Минэкономразвитии Дагестана в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей", – привело вечером 19 августа РИА "Новости" слова источника.

Задержаны начальник одного из отделов Минсельхозпрода Дагестана и его родственник, являющийся руководителем фермерского хозяйства. В их домах также прошли обыски, привел вечером 19 августа "Блокнот" слова источника.

На 08.25 мск на сайтах Минсельхозпрода и Минэкономразвития Дагестана, а также сайтах МВД по Дагестану и управления СКР по республике нет комментариев относительно сообщения об обысках.

"Кавказский узел" также писал, что об обысках в различных министерствах Дагестана сообщается периодически. Так, 28 апреля 2022 Минобрнауки Дагестана сообщило об обыске после жалоб родителей школьников. 9 апреля 2021 года в министерстве труда и социального развития Дагестана прошли обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге при закупке автомобилей.

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