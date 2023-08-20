Обманутые дольщики в Адыгее добились внимания Бастрыкина

20 августа 2023, 02:50

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению обманутых дольщиков ЖК "Тургеневский-2" в Адыгее, которые приобрели квартиры еще в 2014 году.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года стало известно, что четыре из девяти домов ЖК "Тургеневский-2" в Адыгее взялся построить новый подрядчик. Об этом отчитались республиканские власти. Обманутые дольщики вынуждены были заселить долгострои, еще не сданные в эксплуатацию.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовного дела по обращениям обманутых дольщиков ЖК "Тургеневский-2" в Новой Адыгее, пишет 19 августа "Коммерсант".

Сообщение об этом опубликовано в группе "Информационный центр СК России" в социальной сети "ВКонтакте". В нем говорится, что о нарушениях своих прав сообщили сами обманутые дольщики. "В 2017 году в отношении застройщика - индивидуального предпринимателя Емтыль А.М. введена процедура банкротства, срок сдачи объектов неоднократно переносился. Дольщики, среди которых семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры, вынуждены на протяжении длительного времени нести необоснованные траты на аренду жилья. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли", - говорится в сообщении.

Поручение возбудить уголовное дело дано и.о. руководителя СУ СК России по республике Адыгея Василию Ларину. Также дано указание предоставить доклад о ходе и результатах расследования дела.

На юге России и Северном Кавказе ситуация с защитой прав участников долевого строительства в целом не отличается от других российских регионов. Известны случаи обмана дольщиков в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Пока в Госдуме и Минстрое стремятся разрешить эту проблему на государственном уровне, обманутые граждане пытаются с помощью пикетов, голодовок и судов добиться правды и получить если не обещанную квартиру, то хотя бы часть вложенных средств, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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