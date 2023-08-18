Армянский офицер отправлен под домашний арест по делу о самоубийстве солдата

18 августа 2023, 20:26

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Начальник штаба стрелкового батальона помещен под домашний арест по делу о суициде Граника Хнкояна. По версии следствия солдат покончил с собой после насилия, которому офицер его подверг в присутствии сослуживцев.

"Кавказский узел" писал, что 11 августа Минобороны Армении сообщило о двух случаях суицида в армии. Так, стало известно о гибели военнослужащего Хнкояна. По делу о гибели военнослужащего Жоры Карапетяна следствие задержало двух его сослуживцев по подозрению в доведении до самоубийства.

Заместителю командира, начальнику штаба стрелкового батальона предъявлено обвинение в доведении до самоубийства солдата срочной службы Граника Хнкояна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По версии следствия, начальник штаба применил насилие против солдата в присутствии сослуживцев. "После инцидента было обнаружено тело солдата. Будучи в подавленном состоянии, Хнкоян нанес себе смертельные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, солдат скончался на месте", - отметил представитель следствия.

Следствие ходатайствовало об аресте начальника штаба, но суд избрал меру пресечения домашний арест, добавил сотрудник пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что только за первую половину 2022 года в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха погибли 30 военнослужащих, в том числе девять – в результате нарушения режима перемирия, семеро военнослужащих погибли в ДТП, семеро – из-за болезней, зарегистрированы четыре самоубийства или доведения до самоубийства, двое были убиты, еще один погиб в результате несчастного случая, говорится в отчете Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и решению проблем, заявили в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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