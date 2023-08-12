Минобороны Армении сообщило о гибели второго солдата за день

12 августа 2023, 00:23

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Военнослужащий Гарник Хнкоян погиб от огнестрельного ранения, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило 11 августа о гибели военнослужащего Жоры Карапетяна. Следствие задержало двух его сослуживцев по подозрению в доведении до самоубийства.

В Армении солдат получил смертельное ранение. Обстоятельства ранения выясняются, сообщило 11 августа Минобороны Армении.

Ранение из огнестрельного оружия 11 августа получил военнослужащий Гарник Хнкоян. "Для полного выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие", - говорится в сообщении военного ведомства.