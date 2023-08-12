12 августа 2023, 00:23
Минобороны Армении сообщило о гибели второго солдата за день
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военнослужащий Гарник Хнкоян погиб от огнестрельного ранения, сообщило Минобороны Армении.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило 11 августа о гибели военнослужащего Жоры Карапетяна. Следствие задержало двух его сослуживцев по подозрению в доведении до самоубийства.
"Кавказский узел" также писал, что только за первую половину 2022 года в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха погибли 30 военнослужащих, в том числе девять – в результате нарушения режима перемирия, семеро военнослужащих погибли в ДТП, семеро – из-за болезней, зарегистрированы четыре самоубийства или доведения до самоубийства, двое были убиты, еще один погиб в результате несчастного случая говорится в отчете Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.
Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и решению проблем, заявили в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.
В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"