12 августа 2023, 00:23

Минобороны Армении сообщило о гибели второго солдата за день

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Военнослужащий Гарник Хнкоян погиб от огнестрельного ранения, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило 11 августа  о гибели военнослужащего Жоры Карапетяна. Следствие задержало двух его сослуживцев по подозрению в доведении до самоубийства.

В Армении солдат получил смертельное ранение. Обстоятельства ранения выясняются, сообщило 11 августа Минобороны Армении.
Ранение из огнестрельного оружия 11 августа получил военнослужащий  Гарник Хнкоян. "Для полного выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие", - говорится в сообщении военного ведомства. 

"Кавказский узел" также писал, что только за первую половину 2022 года в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха погибли 30 военнослужащих, в том числе девять – в результате нарушения режима перемирия, семеро военнослужащих погибли в ДТП, семеро – из-за болезней, зарегистрированы четыре самоубийства или доведения до самоубийства, двое были убиты, еще один погиб в результате несчастного случая говорится в отчете Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и решению проблем, заявили  в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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Примечание:

"Правозащитники привлекли внимание к росту небоевых потерь в армии Армении", "Карабахский солдат обвинен в причастности к гибели Ваграма Авагяна", "Парламент Армении одобрил ужесточение мер против суицидов в армии".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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