Два сослуживца погибшего солдата задержаны в Армении

11 августа 2023, 17:08

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Следствие задержало двух сослуживцев погибшего военнослужащего Жоры Карапетяна по подозрению в доведении до самоубийства.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило сегодня о гибели военнослужащего Жоры Карапетяна.

Двое сослуживцев погибшего Жоры Карапетяна задержаны по подозрению в доведении до самоубийства, сообщил Следком Армении.

По предварительным данным, военнослужащий Жора Карапетян совершил суицид вследствие неуставных отношений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"Карапетяна перевезли в Араратский медцентр, потом – в ереванский военный госпиталь. Утром 11 августа из госпиталя сообщили, что солдат погиб. Возбуждено дело по пункту 3 части 2 статьи 523 "Доведение военнослужащего до самоубийства". По подозрению в преступлении по неосторожности задержаны двое сослуживцев Карапетяна", - пояснил сотрудники пресс-службы.

"Кавказский узел" также сообщал, что в феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Главной причиной убийств в армии является атмосфера безнаказанности, считает руководитель общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

Большинство инцидентов с солдатами происходят после их возвращения в часть из отпуска, обратил внимание глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "После возвращения из отпуска солдаты отказывались платить "налог". Подобные происшествия имеют место годами", – сказал он. Правозащитник возложил вину на Минобороны и Генштаб армии, которые, по его мнению, не прилагают должных усилий для искоренения неуставных отношений.

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