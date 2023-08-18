Юристы прокомментировали дело о поджоге администрации Азовского района

18 августа 2023, 13:49

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Обвиненный в хулиганстве после попытки поджога администрации Азовского района 20-летний уроженец Липецкой области Евгений Иванов, скорее всего, станет подозреваемым по уголовному делу, предположили опрошенные «Кавказским узлом» юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 20-летний житель Липецкой области с четырьмя бутылками с зажигательной смесью был задержан у здания администрации Азовского района. Как утверждает следствие, он пытался поджечь здание администрации. В отношении молодого человека составлен протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ).

В отделе полиции «Азовский», куда был доставлен молодой человек, подтвердили, что пока составлен протокол только об административном правонарушении. «Да, его доставили к нам по подозрению в совершении мелкого хулиганства. О возбуждении уголовного дела пока ничего не можем сообщать», - сказали «Кавказскому узлу» сотрудник отдела полиции.

Административное задержание стало часто применяемой практикой правоохранительных органов в таких случаях, констатирует юрист Галина Тарасова.

«В последнее время это достаточно распространенная практика, когда вместо задержания по подозрению в совершении преступления или до такого задержания осуществляется административное задержание. Человек привлекается к административной ответственности за то или иное административное правонарушение, а затем в отношении него решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности», - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, есть основания полагать, что в отношении молодого человека будет возбуждено уголовное дело.

«К административной ответственности чаще всего привлекают за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям сотрудника правоохранительных органов, появление в общественном месте в состоянии опьянения. Законна это практика только тогда, когда помимо совершения преступления реально было совершено административное правонарушение. В данном случае есть основания полагать, что далее последует привлечение к уголовной ответственности», - подчеркнула она.

Обвиняемыми в тяжких преступлениях на Юге России нередко становятся люди, помещенные перед этим под аресты по административным делам. После серии арестов, следующих непрерывно один за другим, силовики возбуждают дела по "террористическим" статьям, следует из статистики судебных решений.

По мнению Сергея Романова, руководителя краснодарского филиала "Команды против пыток", составление протокола об административном правонарушении для дальнейшего возбуждения уголовного дела стало практикой.

«Из представленной фабулы мы видим, что в действиях молодого человека рассматриваются признаки административного правонарушения и состав уголовного преступления. В первом случае в отношении молодого человека оформили административный протокол за мелкое хулиганство, согласно статье 20.1 КоАП. Затем суд должен избрать меру наказания - штраф или арест до 15 суток. В случае ареста и возбуждения уголовного дела, то, как показывает практика, после освобождения его снова задержат и доставят в отдел полиции для допроса», - сказал он «Кавказскому узлу».

«В данном случае необходимо понимать, что случилось после составления административного протокола и рассмотрения его судом. Полагаю, что возбуждение дела зависит от оценки следователя, которому получили проверку по данному факту», - отметил юрист.

Напомним также, что в начале июля в Ростове-на-Дону был приговорен к шести годам воспитательной колонии 17-летний юноша из Красноярска, признанный виновным в попытке поджога военкомата. В феврале житель Гуково Ростовской области был приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата.

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