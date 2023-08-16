Задержан подозреваемый в попытке поджога администрации Азовского района

16 августа 2023, 08:21

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20-летнего жителя Липецкой области с четырьмя бутылками с зажигательной смесью задержали полицейские у здания администрации Азовского района.

В Азове задержан житель Липецкой области, который, как утверждает следствие, пытался поджечь здание администрации Азовского района.

По данным источника в правоохранительных органах, 20-летний молодой человек пришел к зданию администрации с четырьмя пятилитровыми бутылками, в которых была зажигательная смесь. Его заметили полицейские и задержали, пишет 1rnd.ru.

В отношении молодого человека составлен протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ), он задержан, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля в Ростове-на-Дону был приговорен к шести годам воспитательной колонии 17-летний юноша из Красноярска, признанный виновным в попытке поджога военкомата. В феврале житель Гуково Ростовской области был приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата.

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