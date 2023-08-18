Суд объединил дела уволенных волгоградских антипрививочников

18 августа 2023, 11:21

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Суд в Волгограде объединил в одно производство три иска уволенных антипрививочников и иск юриста Ивана Иванова, оспоривших отказ врачей обнародовать итоги испытаний вакцин против коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа 2021 года учителя волгоградской школы №33 Эльза Хоменко и Татьяна Шахова были отстранены от работы за отказ вакцинироваться от коронавируса. Они пожаловались в прокуратуру, пояснив, что считают российские вакцины недостаточно испытанными. В декабре того же года в судах Волгограда рассматривались иски трех сотрудников школы и работницы многофункционального центра, отстраненных от работы за отказ от вакцинации. Спор между истцами и ответчиками должен быть разрешен на законодательном уровне, поскольку обе стороны ссылаются на действующие нормы, указал юрист Руслан Болякин.

Бюджетники в Волгоградской области, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, после отстранения от работы остаются без средств к существованию. Ряд таких работников подали иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. Они также настаивают, что сведения о прививках являются персональными данными и не должны разглашаться, в том числе работодателю. Однако суды встали на сторону работодателей.

17 августа Советский райсуд Волгограда начал рассмотрение двух исковых заявлений, поданных 21 июля учителем школы №33 Эльзой Хоменко и руководителем юридического агентства Иваном Ивановым. Также рассматривались аналогичные иски Татьяны Шаховой и Натальи Кузнецовой. Предметом исковых требований является «признание незаконным бездействия административных ответчиков (регионального комитета здравоохранения и Министерства здравоохранения РФ), выраженных в непредоставлении истцам результатов третьей и четвертой стадий испытаний вакцин против коронавирусной инфекции».

До начала судебных заседаний корреспондент «Кавказского узла» пообщался с истцами. Эльза Хоменко рассказала, что работает учителем иностранных языков в школе № 33 уже 28 лет. Она замужем и имеет взрослую дочь.

Женщина сообщила, что в августе 2021 года руководство школы отстранило ее от работы. "Отстранили с формулировкой, что я дала письменный отказ от вакцинации. Руководство школы основывалось на постановлении [главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги] Зубаревой. Но в нем не было ни слова о том, что отказники отстраняются от работы", - пояснила Эльза Хоменко.

В подтверждение своих слов женщина показала копии документов (имеются в распоряжении "Кавказского узла"). Так, руководство школы отстранило Эльзу Хоменко от работы "как не прошедшую вакцинацию против коронавирусной инфекции". После окончания пандемии женщину допустили к работе приказом директора школы Озеровой от 22 марта 2022 года. При этом руководитель школы руководствовалась положениями постановления главного санитарного врача области «О признании утратившим силу Постановления главгоссанврача Волгоградской области от 27 июля 2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям».

По словам Эльзы Хоменко, она была не единственным учителем в школе, кого отстранили от работы за отказ от вакцинации. Отстранены были также учителя физики, информатики и биологии. Альтернативный режим работы (работу на удаленке и другие) учителям не предложили. Отстраненные от работы педагоги решили отстаивать свои трудовые права в суде, «потому что понимали, что отстранение было незаконным», сказала она.

"Подала иск в Дзержинский районный суд в ноябре 2021 года. Там не в нашу пользу судья приняла решение, посчитала, что если есть постановление Зубаревой, то отстранение от работы было законным. В апреле 2022 года подали апелляцию в областной суд. С тем же результатом. Подали в Верховный суд жалобу. Неделю назад пришел ответ, что Верховный суд мой иск рассматривать не будет", - рассказала женщина.

Эльза Хоменко сообщила, что без работы провела семь месяцев. Ее муж в то время также был безработным, и супруги перебивались случайными заработками. "Подрабатывали. Были запасы. Кредитов у нас не было. Дочь взрослая, самостоятельная. Выживали, как могли", - рассказала она.

В свою очередь Иван Иванов рассказал, что в октябре 2021 года узнал из СМИ о том, что Роспотребнадзор обязал всех юридических и физических лиц, оказывающих, в том числе и юридические услуги, вакцинировать своих работников. "Я стал искать в открытом доступе данное постановление Роспотребнадзора. Выяснилось, что оно официально нигде не опубликовано, но было где-то на сайте самого Роспотребнадзора. Найти не смог. В связи с тем, что я посчитал, что отсутствуют в России испытанные и проверенные вакцины, я пошел в суд оспаривать это постановление. Я не стал принуждать своих сотрудников вакцинироваться. Никто из них не вакцинировался и никто не болел", - рассказал Иванов.

По словам истца, его возмутил тот факт, что постановление регионального управления Роспотребнадзора согласовывало руководство Областного комитета здравоохранения. При этом глава облкомздрава Анатолий Себелев, по мнению Иванова, «не является эпидемиологом».

"Я сделал вывод, что Себелев тогда обладал секретной информацией (о вакцине), и у него были на руках результаты всех стадий испытаний вакцин против коронавируса. Поэтому я и предъявил этот иск к Минздраву РФ и к облкомздраву для того, чтобы они предоставили мне результаты испытания вакцин, поскольку ранее по моему запросу они отказались это сделать", - рассказал юрист.

Он отметил, что из-за отказа вакцинировать сотрудников никаких проверок и штрафов не было, хотя из СМИ ему стало известно, что наказание могло последовать, и штраф для юрлиц мог составить 300 тысяч рублей.

Два судебных заседания проходили последовательно с небольшими перерывами. Представители ответчиков в зал не явились. Присутствовали истцы Иван Иванов и Эльза Хоменко со своим представителем. Председательствовала судья Анастасия Пустовая. Сначала рассматривался иск Эльзы Хоменко, затем – Ивана Иванова. Было рассмотрено ходатайство Хоменко о допуске в суд ее представителя Георгия Очередко. Судья удовлетворила это ходатайство.

Иван Иванов ходатайствовал о приобщении к делу пояснений к его исковому заявлению. Судья предложила ему озвучить пояснения. Истец в своей речи попросил судью учесть факты, свидетельствующие о том, что у административных ответчиков заведомо имеются результаты третьей и четвертой стадий испытаний вакцин от коронавирусной инфекции. Так, председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев согласовал главному государственному санитарному врачу области Ольге Зубаревой проект постановления «О внесении изменений в Постановление главного государственного санитарного врача по Волгоградской области №01/3 от 27.07.2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемиологическим показаниям».

Себелев подписал это постановление 19 октября того же года, и этот документ, по словам Иванова, не был ни опубликован, ни зарегистрирован в Минюсте. Сведений об испытаниях вакцины также нет в свободном доступе, заявил истец.

Иванов при этом назвал вакцины «потенциально опасными субстанциями, изготовленными в значительно сокращенные сроки, в том числе для заработка фармкомпаниями сотен миллиардов рублей и десятков миллиардов долларов».

Он предположил, что и Минздрав обладает всей информацией об испытаниях вакцин, но "скрывает эти важные для общества сведения". Иванов в качестве примера привел результат обращения в Минздрав депутата Госдумы, хирурга Алексея Куренного, которому отказали в предоставлении информации в связи с конфиденциальностью результатов испытаний.

Судья, выслушав Ивана Иванова, приобщила его пояснения к делу. После этого истцы попросили судью объединить их дела в одно производство. Судья удалилась в совещательную комнату и спустя 15 минут огласила решение: дела истцов Иванова, Хоменко, Шаховой и Кузнецовой объединить в одно производство. Заседание по объединенным искам назначено на 15 мск 14 сентября.

Специалист по работе с заявителями многофункционального центра в Городищенском районе Наталия Кузнецова обратилась в суд 2 декабря 2021 года. Она считает, что санитарный врач не вправе издавать распоряжения об обязательной вакцинации, а значит, ее отстранение от работы за отсутствие прививки безосновательно.

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи в субъектах Российской Федерации «могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не связанный с делами антипрививочников.

Юрист при этом сослался на статью 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на статью 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

"Приказом Минздрава РФ в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в период пандемии была внесена прививка от коронавируса. Она стала обязательной, так как в субъекте было вынесено соответствующее постановление главного государственного санитарного врача", - отметил Сергей Иващенко.

По его словам, сотрудник организации, попавшей в эту категорию, мог отказаться от вакцинации, но при эпидемической угрозе работодатель обязан отстранить его от работы, если сотрудник, отказался делать прививку при отсутствии медицинских противопоказаний в условиях обязательной вакцинации. "Как правило, подобных сотрудников, в случае если его не могут перевести на удаленный режим работы, отправляли в отпуск за свой счет. Законно ли это? Ответ даст суд", - сказал юрист, отметив, что после того, как ВОЗ объявила оконченной пандемию коронавируса, все отстраненные от работы сотрудники должны были быть возвращены на свои рабочие места.

Отвечая на вопрос, являются ли результаты испытаний вакцин коммерческой тайной, Сергей Иващенко заметил, что согласно статье 18 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" «не допускается использование в коммерческих целях информации о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, представленной заявителем для государственной регистрации лекарственного препарата, без его согласия в течение шести лет с даты государственной регистрации референтного лекарственного препарата в РФ».

Сотрудник регионального управления Роспотребнадзора отказался от комментариев корреспонденту «Кавказского узла», предложив направить официальный запрос на имя главы ведомства.

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