Адвокат пожаловался на волокиту в деле об афере с машиной жителя Ингушетии

18 августа 2023, 08:00

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Следствие затягивает расследование дела о мошенничестве с автомобилем жителя Ингушетии, а прокуратура не проводит эффективных проверок по жалобам на бездействие следствия, сообщил адвокат потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", житель Ингушетии Мурат Баймурзиев пожаловался, что следователи затягивают с расследованием дела, возбужденного спустя восемь лет по его заявлению, поданному в 2015 году. В июле прокуратура Ингушетии сообщила, что его жалоба на бездействие следствия перенаправлена на проверку в прокуратуру Назрани.

В январе 2014 года Баймурзиев передал по устной договоренности в аренду свой грузовой автомобиль другому жителю Ингушетии, который в нарушение договоренности не стал оплачивать аренду и скрылся, отказавшись возвращать машину. Суды вынесли два решения в пользу Баймурзиева, требуя вернуть украденное имущество и отменив сделки с его отчуждением. Однако судебное решение не исполняется, а следствие затягивается с целью увести мошенников от ответственности за истечением сроков давности, считает адвокат Павел Мишарин, представляющий интересы Мурата Баймурзиева.

16 августа Павел Мишарин получил почтой ответ на одну из своих многочисленных жалоб на бездействие и волокиту следствия и прокуратуры. Ответ, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", датирован 1 августа и подписан начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Ингушетии Шебзуховым.

Согласно ответу, жалоба адвоката Мишарина в интересах Баймурзиева переслана на рассмотрение прокурору Назрани, на бездействие которого адвокат и жаловался.

По словам Павла Мишарина, 21 марта он побывал на приеме у прокурора Ингушетии, который пообещал, что ставит уголовное дело на личный контроль. После этого за 4,5 месяца следователь лишь допросил жителя республики, который арендовал машину Баймурзиева, и супругу этого человека, но в качестве свидетелей, а не в качестве подозреваемых.

"Отдел по надзору прокуратуры Ингушетии фактически поддерживает волокиту следствия, не вмешиваясь в кричащую ситуацию, и никакого личного контроля со стороны прокурора Ингушетии нет", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Павел Мишарин.

Он назвал ситуацию «замкнутым кругом» и сообщил, что намерен добиваться личного приема руководителя СКР Александра Бастрыкина. "Выстроилась следующая цепь событий: я жалуюсь генпрокурору РФ на бездействие и волокиту со стороны следствия, прокурора Назрани и прокурора Ингушетии. В ответ на это Генпрокуратура РФ переправляет мою жалобу прокурору Ингушетии, прокуратура Ингушетии переправляет мою жалобу прокурору Назрани, а тот просто ждет, пока пройдет месяц, и отвечает мне отказом в удовлетворении жалобы на основании того, что он не усматривает никаких нарушений со стороны следствия. В итоге похищенный у потерпевшего Баймурзиева автомобиль благополучно остается в распоряжении мошенников […] более девяти лет, несмотря на два решения судов в пользу моего доверителя", - заявил Мишарин.

Адвокат пояснил, что 27 июля направлял жалобу прокурору Ингушетии и начальнику следственного управления МВД Ингушетии на бездействие и волокиту со стороны следователя и прокурора Назрани.

"После изучения уголовного дела с 31 июля по 4 августа отдел по надзору прокуратуры Ингушетии отправил мою жалобу на рассмотрение прокурору Назрани. Следственное управление 7 августа посетило с проверкой следственный отдел ОМВД России по Назрани. Ответа мне никакого нет, все подождут, когда пройдет месяц после поступления им жалобы, и затем дружно ответят отказом. Следователь […] на мои звонки и смс не отвечает, прокурор по надзору контактов со мной избегает. В итоге все инстанции стараются для того, чтобы истек срок давности привлечения [супругов] к уголовной ответственности для того, чтобы прекратить дело", - высказал мнение Мишарин.

Он отметил, что за шесть месяцев после возбуждения уголовного дела проведено "всего три следственных действия": допрос потерпевшего Баймурзиев и допросы свидетелей.

Комментариями от представителей прокуратуры Назрани и прокуратуры Ингушетии относительно версии Павла Мишарина "Кавказский узел" пока не располагает.

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