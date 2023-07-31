Житель Ингушетии пожаловался на бездействие силовиков по делу об афере с машиной

31 июля 2023, 09:54

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Житель Ингушетии Мурат Баймурзиев стал жертвой злоумышленника, который взял у него в аренду грузовик и отказался его возвращать. Суды встали на сторону Баймурзиева, а силовики затягивают с расследованием дела, рассказал адвокат Павел Мишарин. Сам Баймурзиев отметил, что подал заявление в правоохранительные органы еще в 2015 году, и что дело завели лишь спустя восемь лет.

По словам адвоката Павла Мишарина, который представляет интересы жителя Ингушетии Мурата Баймурзиева, в декабре 2013 года Баймурзиев приобрел грузовой автомобиль "КамАЗ-Автобетоносмеситель" у жителя Самары Ахмета Мустафина за 930 тысяч рублей. Баймурзиев зарегистрировал автомобиль на свое имя в МРЭО УГИБДД МВД Ингушетии, а в январе 2014 года передал по устной договоренности в аренду другому жителю Ингушетии, который в нарушение договоренности не стал оплачивать аренду и скрылся, отказавшись возвращать машину.

30 января 2015 года этот житель Ингушетии в сговоре со своей супругой совершили в отношении Баймурзиева мошенничество в крупном размере. Между Баймурзиевым и супругой жителя Ингушетии был заключен договор купли-продажи, в котором поставили фиктивную подпись собственника. Срок давности привлечения к ответственности за это деяние равен 10 годам, отметил адвокат.

Ранее суд постановил, чтобы житель Ингушетии вернул машину Баймурзиеву, добавил он. "Решение суда пять лет никем не исполняется, [ни жителем Ингушетии и его супругой], ни судебным приставом, и полиция не ищет. А замначальника следственного отдела вообще заявил 24 июля при нашей встрече, что похищенный автомобиль находится у Баймурзиева", – рассказал адвокат.

На строну Баймурзиева неоднократно вставали суды. "Договор купли-продажи автомобиля от 30 января 2014 года, якобы заключенный между Баймурзиевым и [супругой жителя Ингушетии], в котором в графе "Продавец" подпись собственника подделана, что доказывает решение Малгобекского городского суда от 14 марта 2018 года, признан незаключенным", – сказал адвокат.

7 августа 2018 года решением Магасского районного суда иск Баймурзиева к жителю Ингушетии и его супруге и МРЭО УГИБДД по Ингушетии о взыскании его имущества из незаконного владения было удовлетворено (копия решения имеется в распоряжении "Кавказского узла"). МРЭО УГИБДД по Ингушетии обязалось аннулировать регистрационные документы и зарегистрировать машину на Баймурзиева.

Помимо супругов к афере также причастна предпринимательница, которая участвовала в "оформлении" фиктивного договора купли-продажи машины. Баймурзиев считает, что причиной того, что силовики не хотят расследовать дело, может быть коррупция, пояснил Мишарин.

"Остается не решенным вопрос, почему следователь не провел должную проверку и продолжал выносить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Также не ясно, почему, несмотря на многократные жалобы вышестоящему руководству и в надзорные ведомства, отсутствует эффективный контроль и надзор. Прокуратура отклоняет жалобы без удовлетворения. Все эти обстоятельства приводят к сомнению в эффективности расследования данного уголовного дела", – подчеркнул адвокат.

Баймурзиеву также поступали угрозы со стороны одного из руководителей следственного органа. Адвокат пояснил, что ранее указывал в своих жалобах на коррупционную заинтересованность этого силовика.

"Замначальника [одного из отделов МВД] выражает намерение развалить дело в отношении мошенников и перевести его в отношении потерпевшего по статье о ложном доносе. Они сделали расписку от жителя Самары Ахмета Мустафина, что он продал автомобиль не Баймурзиеву в 2013 году, а [жителю Ингушетии] в 2015-м и представили ее следователю 19 июля", – пояснили адвокат.

При этом следователь не может ответить на вопрос, почему эта расписки ранее не была предоставлена судам, которые вынесли решения в пользу Баймурзиева. "В такой ситуации, когда совершенно очевидна коррупционная составляющая и укрывательство на уровне всей вертикали следствия не остается ничего, кроме как изъять дело из производства и передать на расследование в другой орган", – заявил Павел Мишарин.

Он добавил, что 29 июля получил сообщение от прокуратуры Ингушетии о том, что его жалоба на бездействие следствия перенаправлена на проверку в прокуратуру Назрани (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Адвокат счет этот ответ ведомства отпиской.

Житель Ингушетии Мурат Баймурзиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подал заявление в правоохранительные органы на действия жителя Ингушетии, которому отдал машину в аренду, 31 марта 2015 года. Он отметил, что это заявление находилось в следственном отделе МВД по Назрани без движения восемь лет, и что уголовное дело было возбуждено после многократных жалоб в надзорные органы лишь 13 февраля 2023 года.

Баймурзиев также обратил внимание, что следователь возбудил дело в отношении неустановленных лиц, хотя ранее этих лиц установило решение Магасского районного суда от 07 августа 2018 года, обязавшее жителя Ингушетии и его супругу вернуть ему машину.

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