Курортный сбор вводится в Туапсе и Мостовском районе

18 августа 2023, 08:48

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Курортный сбор с 2024 года будет действовать в Туапсе и в трех поселениях Мостовского района, решили власти Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа власти Краснодарского края отчитались, что за полгода доходы от уплаты курортного сбора в краевой бюджет превысили 200 миллионов рублей, а за год планируется собрать более 600 миллионов рублей. Депутаты Законодательного собрания края рекомендовали министерству курортов увеличить число территорий, где будет взиматься курортный сбор.

Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 категорий льготников. В начале декабря 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что более 1,2 миллиарда рублей направлено за пять лет на благоустройство курортов Кубани за счет курортного сбора.

Эксперимент по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае демонстрирует практическую эффективность, за время его действия собрано 1,7 млрд рублей, с 2024 года в него войдут еще пять курортов региона, включая Новороссийск. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"В Краснодарском крае эксперимент по курортному сбору успешно реализуется с 2018 года, за это время было собрано 1,7 млрд рублей. Важно, что эти средства направляются исключительно на улучшение курортной инфраструктуры и на благоустройство курортных территорий. По сути, туристы сами "инвестируют" в развитие своих любимых мест отдыха. Эксперимент оказался настолько эффективным, что все больше курортных территорий стремятся участвовать в нем: в следующем году в территорию эксперимента будут включены еще пять курортов Краснодарского края - это города Туапсе и Новороссийск, а также три поселения в Мостовском районе - Мостовское, Псебайское и Ярославское", - цитирует Руппеля ТАСС.

По его словам, за счет средств курортного сбора благоустаивают Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсинский и Ейский районы. В 2022 году на эти цели было потрачено 714 млн рублей.

"Кавказский узел" ранее уже писал, что с 2024 года курортный сбор будет действовать в Новороссийске. Предварительно его стоимость составит 30 рублей в сутки с человека, за взимание платы проголосовали местные депутаты в июле.