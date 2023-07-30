Депутаты Новороссийска решили ввести курортный сбор

30 июля 2023, 06:44

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Предварительно стоимость курортного сбора в Новороссийске, за взимание которого проголосовали местные депутаты, составит 30 рублей в сутки с человека.

Как писал "Кавказский узел", Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 категорий льготников. В начале декабря 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что более 1,2 миллиарда рублей направлено за пять лет на благоустройство курортов Кубани за счет курортного сбора.

Депутаты городской думы Новороссийска приняли решение взимать с отдыхающих курортный сбор. Предварительно, сумма сбора составит 30 рублей в сутки с человека. Он будет взиматься с 1 января 2024 года с тех, кто останавливается в гостиницах, пансионатах, санаториях и других местах организованного отдыха, пишет 29 июля 93.ru.

В настоящее время на Кубани курортный сбор взимается в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новомихайловском, Шепсинском, Небугском, Джубгском и Тенгинском поселения Туапсинского района, Ейском и Должанском поселениях Ейского района, где его размер составляет 30 рублей в сутки с человека, а также в Сочи, где отдыхающий платит 50 рублей в сутки, информируют "Кубанские новости".

Размер курортного сбора в Сочи был увеличен до 50 рублей, в остальных регионах, участвующих в эксперименте, до 30 рублей с 1 января 2022 года по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Власти края объяснили это необходимостью увеличить финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

В конце декабря 2022 года пресс-служба федеральной территории "Сириус" сообщила, что взимание курортного сбора приостанавливается. Ранее территория участвовала в эксперименте как часть Краснодарского края, но после того, как стала самостоятельной единицей, ее власти будут самостоятельно регулировать взимание сбора.

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