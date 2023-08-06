Краснодарские власти отчитались о сумме курортного сбора

06 августа 2023, 02:55

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За полгода в Краснодарском крае доходы от уплаты курортного сбора в краевой бюджет превысили 200 миллионов рублей, за год планируется собрать более 600 миллионов рублей, отчитались местные власти. Депутаты Законодательного собрания края рекомендовали министерству курортов увеличить число территорий, где будет взиматься курортный сбор.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за пять лет более 1,2 миллиарда рублей было направлено на благоустройство курортов края за счет курортного сбора.

Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 категорий льготников. В начале декабря 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что более 1,2 миллиарда рублей направлено за пять лет на благоустройство курортов Кубани за счет курортного сбора.

Пресс-служба парламента Краснодарского края сообщила о том, что по итогам 2022 года в бюджет Краснодарского края поступило около 747 миллионов рублей за счет курортного сбора. По состоянию на 1 июня текущего года уже собрано почти 211 миллионов рублей, всего же за текущий год в крае планируется собрать 605 миллионов рублей, пишет 5 августа "Интерфакс".

Отмечается, что краевые депутаты "порекомендовали министерству курортов региона рассмотреть возможность расширения территории проведения эксперимента".

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отчитался, что на деньги, вырученные из курортного сбора, в Сочи были благоустроены сквер имени Бестужева-Марлинского и парк имени Фрунзе, в Геленджике отремонтирован светомузыкальный фонтан, в Джубге благоустроили парк, а в Горячем Ключе установили несколько новых арт-объектов. Кроме того, по его словам, за эти деньги были установлены лавочки, проведено освещение, обновлена тротуарная плитка, сообщает "Кубань-24".

Размер курортного сбора в Сочи был увеличен до 50 рублей, в остальных регионах, участвующих в эксперименте, до 30 рублей с 1 января 2022 года по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Власти края объяснили это необходимостью увеличить финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

В конце декабря 2022 года пресс-служба федеральной территории "Сириус" сообщила, что взимание курортного сбора приостанавливается. Ранее территория участвовала в эксперименте как часть Краснодарского края, но после того, как стала самостоятельной единицей, ее власти будут самостоятельно регулировать взимание сбора.

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