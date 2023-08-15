Власти сообщили о 12 погибших при взрыве в Махачкале

15 августа 2023, 01:29

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Число пострадавших при взрыве на автозаправке в Махачкале возросло до 56, погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщили местные власти. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале вечером 14 августа прогремел взрыв на АЗС на трассе Махачкала-Астрахань, погибли три человека, десять пострадали. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. К ночи местные власти уточнили, что погибли шесть человек, не менее 35 пострадали.

Число жертв взрыва на заправке в Махачкале возросло. Погибли 12 человек, пострадали около 50, сообщает Минздрав Дагестана в своем телеграм-канале. Число пострадавших подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов.

По данным дагестанского центра медицины катастроф, в числе погибших - двое детей. Среди пострадавших также 13 детей. Пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров, пишет РИА "Новости".

Минздрав России сообщил, что в медицинских учреждения Махачкалы есть необходимое количество коек для пострадавших, в наличии необходимые медикаменты и препараты крови. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия, пишет "Интерфакс".

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали от взрывов и пожаров на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к гибели людей. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему: надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

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