Три человека погибли при взрыве на заправке в Махачкале

14 августа 2023, 22:48

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В Махачкале прогремел взрыв на АЗС на трассе Махачкала-Астрахань, погибли три человека, десять пострадали. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, на месте работают пожарные, спасатели и бригады скорой помощи.

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали от взрывов и пожаров на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к гибели людей. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему: надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

По первичной информации произошёл взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус" на федеральной трассе "Махачкала - Астрахань", сообщила сегодня мэрия Махачкалы.

"Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Сообщение о пожаре поступило в 21.40, спустя три минуты на место прибыли два пожарных расчета, выяснилось, что загорелась заправка "Нафта-24". "По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС Дагестана.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, на место прибыла 21 единица специальной техники, указано также в сообщении.

Семь бригад скорой помощи занимаются спасением пострадавших в серии взрывов на автозаправке на севере Махачкалы, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. Медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых, указано в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия направлены наряды полиции для оцепления территории и обеспечения порядка, говорится в сообщении в Telegram-канале "Админ МВД Дагестана", который ведет руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

"Есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информации из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок. Полицейским с трудом удаётся удерживать людей от попытки попасть на территорию", - написала она.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что взял ситуацию под контроль.

"Кавказский узел" также писал, что на автозаправках в Дагестане выявлены нарушения пожарной безопасности наряду с продажей некачественного топлива, заявило в ноябре 2022 года Минэнерго республики по итогам проверки Росстандарта. Пользователи Telegram призвали обнародовать список таких АЗС.

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