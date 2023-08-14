Ереванские активисты обвинили Россию в равнодушии к жителям Нагорного Карабаха

14 августа 2023, 16:34

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Властям России следует выполнить свои обязательства перед жителями Нагорного Карабаха и добиться разблокировки Лачинского коридора, заявили участники акции перед посольством России в Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Призыв Еревана к Совбезу ООН закономерен, но Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

В Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Инициативная группа "Бацум" ("Открытие") сегодня организовала в Ереване протестную акцию около российского посольства, призвав власти России выполнить свои обязательства в Нагорном Карабахе, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции обратились с письмом к послу России в Армении Сергею Копыркину, в котором, в частности, призвали, чтобы Россия способствовала созыву внеочередной сессии Совета безопасности ООН и обеспечила выполнение решения Международного суда ООН по разблокировке Бердзорского (Лачинского) коридора.

Присутствие вооруженных сил России в Карабахе должно было стать преградой для любых форм порабощения и угнетения, но армянский народ в Карабахе "де-факто подвергается осаде, депопуляции и оккупации" со стороны Азербайджана, заявили протестующие. "Закрытие жизненно важной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, подвергает армянский народ нечеловеческим страданиям и голоду", - зачитали члены инициативы "Бацум" свое обращение.

По их мнению, действия азербайджанской стороны нарушают "Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Активисты также считают недопустимыми и контрпродуктивными заявления или комментарии высокопоставленных представителей властей России, в которых Нагорный Карабах упоминается в "юрисдикции" Азербайджана.

"Напоминаем, что армянский народ Арцаха - это свободный народ, борющийся за свое самоопределение, и его власть основывается на его собственных демократических институтах и правительстве", - заявили протестующие.

Член инициативы Нарек Айвазян также обратился к тем, кто может повлиять на ситуацию, с призывом посодействовать возвращению на родину Вагифа Хачатряна и плененного Рашида Бегларяна, а также всех пленных. Он добавил, что акции, направленные на открытие Бердзорского коридора и смягчение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, будут продолжительными.

К активистам из российского посольства никто не вышел, а письмо Копыркину они бросили в почтовый ящик.

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