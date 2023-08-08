Представители азербайджанского омбудсмена посетили в СИЗО Рашида Бегларяна

08 августа 2023, 02:50

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Задержанный на границе гражданин Армении Рашид Бегларян подтвердил, что не подвергается в СИЗО дискриминации, ему оказывается медико-психологическая помощь, говорится в отчете группы по предотвращению пыток при омбудсмене Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа военнослужащими государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Армении Рашид Бегларян на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух (армянское название - Ахавно, - прим. "Кавказского узла") Лачинского района. По предварительным данным правительства Нагорного Карабаха, Бегларян заблудился и попал на территорию, подконтрольную Азербайджану. 2 августа Армения подала запрос в ЕСПЧ о применении промежуточных мер для защиты прав задержанного. Азербайджанские правозащитники сочли возможным освобождение задержанного в Лачинском коридоре, если он нарушил границу непреднамеренно. 3 августа Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан до 10 августа предоставить информацию о местонахождении и состоянии Бегларяна.

Члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток при омбудсмене Азербайджана провели 7 августа посетили в очередной раз места заключения. «В ходе посещения были изучены условия содержания и обращения в следственном изоляторе, состояние обеспечения прав задержанных, проведен осмотр камер, медико-санитарной части, столовой, библиотеки, места для прогулок», - говорится в пресс-релизе аппарата омбудсмена Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Члены НПГ, в составе которой были врачи и психологи, провели конфиденциальные встречи с задержанными и расспросили их об условиях содержания.

В числе прочих заключенных, говорится в сообщении аппарата омбудсмена Азербайджана, «в конфиденциальном порядке был принят гражданин Армении Рашид Бегларян, арестованный 1 августа 2023 года за незаконное пересечение государственной границы на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух Лачинского района». «Члены Национальной превентивной группы представили ему законодательные акты на его языке», - указано в сообщении.

Как далее утверждается в пресс-релизе, в ходе встречи было установлено, что «права арестованного лица обеспечены без какой-либо дискриминации», ему оказывается «необходимая медико-психологическая помощь», что «он сам подтвердил это в своем обращении».

Принятым во время посещения лицам были разъяснены механизмы обращения по их правам, а также представлены национальные законодательные акты Азербайджана и международные документы, информационные издания о возможностях обращения в колл-центр «916» Омбудсмена, говорится в заключение пресс-релиза.

Пресс-релиз сопровождается фото Бегларяна. В сообщении, однако, не указывается, конкретно в каком СИЗО он содержится.

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