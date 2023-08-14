Ливни повредили дома жителей Гагрского района

14 августа 2023, 06:30

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В Гагрском районе ливни повредили дома жителей, а в районе Голубого озера на дорогу сошли два селя.

Как писал "Кавказский узел", 8-9 июля в Гудаутском, Гагрском и Сухумском района Абхазии из-за сильного ветра и дождей были подтоплены дома, обрушились линии электропередач. В конце июля стало известно, что от семей, чье имущество пострадало во время непогоды, поступило более 400 заявлений.

13 августа ливневые дожди подтопили дома жителей города Гагра и села Лдзаа. В Гагре, в частности, вода зашла в домовладения на улице Комарова и в районе вокзала, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на главу администрации Гагрского района Адамура Цишбу.

Кроме того, сообщается, что в районе Голубого озера в двух местах сошел сель. Об этом сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия, информирует "Апсадгьыл-Инфо".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гагре ожидается переменная облачность, температура воздуха составляет +30 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 15 августа также прогнозируется переменная облачность, температура воздуха понизится до +26 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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