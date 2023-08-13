Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в дискредитации армии

13 августа 2023, 04:28

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Правоохранители считают, что жительница Кабардино-Балкарии Юлия Юрченко.дискредитировала вооруженные силы РФ.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего граждан страны, в том числе жителей Юга России, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол по статье о "дискредитации" армии составлен на жительницу Кабардино-Балкарии Юлию Юрченко, информирует издание "Кавказ.Реалии"*. Материалы дел поступили в Зеленчукский районный суд республики, ожидается, что дело будет рассмотрено 17 августа, следует из материалов на сайте суда.

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