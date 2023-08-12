Сообщение полиции Чечни о жителе Дагестана возмутило пользователей соцсети

12 августа 2023, 23:40

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Житель Дагестана, который отказался пройти проверку на алкогольное опьянение, был отстранен от управления машиной, сообщила сегодня полиция Чечни. Пользователи соцсети сочли неуместным упоминание места жительства нарушителя.

На автодороге Ищерская-Червленная в селе Чернокозово Наурского района Чечни была остановлена "Лада-Приора", которой управлял 25-летний житель Кизил-Юртовского района Дагестана. Он отказался пройти медицинское освидетельствование на опьянение и был отстранен от управления транспортным средством, сообщило сегодня МВД Чечни на своем сайте.

Ведомство также сообщило, что в мае 2022 года житель Дагестана привлекался к административной ответственности за отказ о медосвидетельствования и был лишен прав на год и шесть месяцев. Его действия подпадают под статью Уголовного кодексе об управлении транспортным средством в состоянии опьянения человеком, который ранее привлекался за это к административной ответственности (часть 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса России, предусматривает до двух лет лишения свободы), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Это сообщение опубликовал сегодня Instagram*-паблик "ЧП/Грозный №1", у которого насчитывается 360 тысяч подписчиков. К 23.00 мск оно набрало 37 комментариев.

Часть пользователей отметила, что упоминание национальности остановленного за пьяное вождение мужчины неуместно. "Зачем писать именно дагестанец? Водитель за рулём - он просто водитель, нет нации у водителя. Все мы братья - дагестанцы, чеченцы, ингуши", - прокомментировал dudaev_m616mm. C ним согласился пользователь hayrul_2001. "Я как Чеченец говорю что нам теперь сделать с этой новостью. Ну, допустим сделали правильно. Пускай со всеми так делают. <...> Мы, чеченцы и дагестанцы - братья", - написал он.

"Зачем сюда выкладывать - Дагестан, не Дагестан?" - возмутился пользователь ma.rat846. "Молча лишите прав или что там надо делать", - написал он в другом комментарии.

Между тем, именно парламент Чечни ранее предлагал запретить упоминание национальностей преступников и подозреваемых в средствах массовой информации. 22 ноября 2021 года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира". 22 апреля 2022 года правительство России отказалось поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект.

Отказ правительства России поддержать внесенный парламентом Чечни законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность и вероисповедание преступников был ожидаемым, так как существуют криминальные сюжеты, завязанные именно на этническом компоненте, заявила ранее "Кавказскому узлу" журналистка Надежда Ажгихина. При этом проблема существует, и федеральные медиа часто педалируют тему этничности преступлений, что приводит к формированию в обществе стереотипов, указали правозащитники Руслан Кутаев и Светлана Ганнушкина**.

Как следует из информации на сайте Госдумы России, законопроект находится на рассмотрении, в его карточке указано, что решением Госдумы он был включен в примерную программу на июль текущего года. Последнее событие в карточке законопроекта - отзыв правительства России, вынесенный в апреле 2022 года.

"Кавказский узел" также писал, что чеченский парламент занялся подготовкой законопроекта после того, как Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент в Новой Москве, где группа молодых людей избила двух мужчин. Спецслужбы должны найти провокаторов, которые ошибочно назвали участников нападения уроженцами Северного Кавказа, заявил Кадыров. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев также предложил ввести законодательный запрет на указание в СМИ национальности подозреваемых и осужденных.

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