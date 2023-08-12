Шесть человек стали жертвами камнепада в горах Кабардино-Балкарии

12 августа 2023, 13:01

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Один человек погиб, еще пятеро получили травмы во время камнепада в горах Черекского района, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля спасатели на вертолете эвакуировали двух туристов, которые упали со скалы на перевале Цаннер в Кабардино-Балкарии и получили травмы.

Информация о том, что в Черекском районе, неподалеку от альплагеря «Безенги», на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад, поступила спасателям сегодня в 6 мск, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Всего в группе было шесть человек один из них погиб. Тело погибшего и пять пострадавших были эвакуированы двумя рейсами на вертолете в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Погибший - мужчина из Санкт-Петербурга", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

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