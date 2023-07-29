29 июля 2023, 06:47

Два туриста пострадали при падении со скалы в Кабардино-Балкарии

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Спасатели эвакуировали двух туристов, которые сорвались со скалы на перевале Цаннер в Кабардино-Балкарии и получили травмы.

Туристическая группа из шести человек, находясь на перевале Цаннер на высоте 3700 метров в Черекском районе Кабардино-Балкарии, вечером 28 июля запросила помощи.

Спасатели выяснили, что двое участников группы сорвались со скалы и получили ранения. В тот же день пострадавших на вертолете эвакуировали в альплагерь "Безенги" и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает, пишет "Интерфакс".

Что касается еще четырех участников группы, то спасатели планируют эвакуировать их на вертолете сегодня, 29 июля. С туристами поддерживается связь, их жизням ничего не угрожает, информирует "Лента.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте на Эльбрусе пропал турист из Тулы. На второй день он был найден мертвым.

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Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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