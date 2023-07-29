Два туриста пострадали при падении со скалы в Кабардино-Балкарии

29 июля 2023, 06:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Спасатели эвакуировали двух туристов, которые сорвались со скалы на перевале Цаннер в Кабардино-Балкарии и получили травмы.

Туристическая группа из шести человек, находясь на перевале Цаннер на высоте 3700 метров в Черекском районе Кабардино-Балкарии, вечером 28 июля запросила помощи.

Спасатели выяснили, что двое участников группы сорвались со скалы и получили ранения. В тот же день пострадавших на вертолете эвакуировали в альплагерь "Безенги" и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает, пишет "Интерфакс".

Что касается еще четырех участников группы, то спасатели планируют эвакуировать их на вертолете сегодня, 29 июля. С туристами поддерживается связь, их жизням ничего не угрожает, информирует "Лента.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте на Эльбрусе пропал турист из Тулы. На второй день он был найден мертвым.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.