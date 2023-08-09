Уголовный кодекс, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

09 августа 2023, 05:46

Администратор телеграм-канала в Адыгее осужден за вымогательство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Майкопский городской суд признал администратора телеграм-канала "Нетипичная Адыгея" Михаила Павлухина виновным в вымогательстве и приговорил к двум годам ограничения свободы.

По версии обвинения, что в июле 2022 года Павлухин угрожал жителю Майкопа распространить в мессенджерах позорящую его информацию.

Петрухин, как считает следствие, требовал у мужчины 30 тысяч рублей за отказ публиковать упомянутые сведения. Житель Майкопа - высокопоставленный чиновник - обратился с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы, Павлухин был задержан, пишет 8 августа "Адыгея сегодня".

Павлухин вину признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Прокуратура требовала приговорить его в полутора годам исправительных работ. Судья приговорил его в двум годам ограничения свободы. Ему также запрещено без разрешения выезжать за пределы Майкопа и менять место жительства, пишут "Кавказ.Реалии"*.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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