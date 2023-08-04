Жители села в Астраханской области пожаловались на проблемы с водой и безразличие властей

04 августа 2023, 23:09

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Сельчане из Ассадулаево Приволжского района Астраханской области страдают от отсутствия водоснабжения: многолетняя проблема в этом году резко усугубилась, но власти не принимают мер, заявили местные жители. В село организован подвоз воды, сообщили в администрации сельсовета.

Как писал "Кавказский узел", в поселке Ассадулаево в Приволжском районе нет водоснабжения, а обращения к властям не дают результатов, пожаловались местные жители в соцсети. Часть комментаторов раскритиковала чиновников, а другая часть посоветовала жителям поселка писать жалобы федеральным властям.

Поселок основан в 1918 году. Здесь проживали рабочие нефтебаз и сотрудники речфлота. Поселок в советское время имел централизованное водоснабжение. Вода напрямую подавалась в жилые дома из Волги. В годы перестройки прекратился капитальный ремонт системы водоснабжения, рассказали местные жители. По их словам, сейчас в селе живут 1100 человек. Администрация Татаробашмаковского сельсовета, к которому относится село Ассадулаево, организовала подвоз питьевой воды. Но, по словам местных жителей, график подвоза не установлен. Развоз воды по улицам стал проводиться после жалобы жителей в прокуратуру.

Работающая пенсионерка Елена Косова "с самого детства" живет в частном доме на улица Лесная. Женщина ухаживает за парализованным мужем – инвалидом второй группы. Елена рассказала, что проблему водоснабжения жители села обсуждают в чате. Весной 2023 года женщина обратилась с жалобой к одному из депутатов областной думы.

Пытались выйти на главу сельсовета, на депутатов, пытались собрать сход, чтобы к нам пригласили представителей водоснабжающей организации "Биом". Но с нами на контакт никто не идет. Все о проблеме знают. И проблема эта очень давняя", - сказала Елена Косова.

Пенсионерка сообщила, что большая часть труб была проложена еще в "советское время". Пять лет назад в рамках целевого национального проекта "Чистая вода" в селе началась укладка новых пластиковых труб. Менялись подрядчики, было заведено уголовное дело, связанное с воровством труб. В результате обновление системы водоснабжения поселка так и не было завершено: старые трубы лежат параллельно новым, и "у них один вентиль". "Если в старой трубе авария – воды нет ни в старых, ни в новых трубах. Добиться ответа на вопрос, почему новую линию проложили не по всем улицам поселка, мы ни от кого не можем", - возмутилась Елена Косова, отметив, что, например, на улице Лесной новые трубы так и не были уложены.

В этом году совсем плохо с водой, отметила она. "У них (в организации "Биом") засорился колодец. Звонили в "Биом". Приехали, почистили колодец, но напора нет. Людям воды не хватает. В такую жару. Опять мы стали повсюду звонить. Оказалось, что центральная труба забора воды вся в ракушках. Ее надо чистить. Нужна спецтехника. Попытки прочистить не удались. Воз и ныне там", - рассказала Елена.

По ее словам, организованный подвоз воды также вызывает нарекания жителей. "Дали машину с чистой водой - развозить по селу. Вот она приедет, возле клуба постоит. А как старикам с другого конца села быть? Как они будут воду домой носить? Когда в прокуратуру пожаловались два дня назад, она отреагировала: вчера машина стала по улицам ездить. Вода в ней действительно чистая. Набирают ее в специализированной организации. К качеству вопросов нет", - продолжила свой рассказ пенсионерка.

Елена Косова отметила, что у нее и ее соседей выходят из строя стиральные машины. Жители села тратят большие деньги на фильтры для воды, которые приходится менять каждую неделю. Женщина вынуждена покупать бутилированную питьевую воду для приготовления пищи. Расход в сутки - 5 литров. Воду для стиральной машины она не очищает, а только отстаивает. "Сижу у стиральной машинки, жду, чтобы воду сменить. Каменный век", - возмутилась женщина.

Пенсионерка рассказала, что помощи от главы сельской администрации жители села не видят. "Мы к нему (главе) обращались, давайте сход соберем, "Биом" пригласим. Но он не отреагировал. Сами, говорит, в "Биом" обращайтесь - в село Началово. Но там на руководителя выйти невозможно. Девочки-сотрудницы с нами разговаривать не хотят. Добиться ничего не можем", - посетовала собеседница.

По словам Косовой, у ее односельчан из-за отсутствия поливной воды "погорели огороды". У Елены, например, погибли помидоры. Хороший напор в системе водоснабжения появляется только ночью. Елена вынуждена вставать в половине четвертого утра, чтобы как-то полить свой огород и сад и набрать в емкости воду для отстаивания. "Вода в наши дома поступает прямо из Волги - с илом. Летом она воняет. В селе много инвалидов. Есть многодетные семьи, малолетние дети. Как за ними без воды ухаживать? Нужна очистка воды, водонапорная башня. На берегу великой реки живем и страдаем без воды. Просто караул", - возмутилась Елена Косова.

Начальник поселковой почты Русалина Мусаева живет в селе Ассадулаево 10 лет. По ее словам, все это время ощущалась проблема с водоснабжением. "В этом году вообще критично. Целый день нет напора. И на почте воды нет. И на фельдшерско-акушерском пункте воды нет. Сегодня машина (с водой) была. Графика жесткого нет. Вода там хорошая. Многие не знают, когда приезжают. И старикам тяжело", - рассказала начальница почты корреспонденту "Кавказского узла".

Русалина Мусаева пояснила, что у нее нет своего огорода, поэтому с проблемой полива она не сталкивается. Но видит, как страдают ее соседи, которые не могут ухаживать за своими посевами. На почте люди оплачивают коммунальные расходы. Платят, в том числе и за техническую воду. "У многих в книжках прописаны две графы: первая - счетчик за дом, вторая - полив огорода", - заметила Мусаева.

Тариф за один кубометр воды - 34 рубля 30 копеек. В летнее время, по словам женщины, местные жители тратят до 15 кубометров воды в месяц. "Поливают по ночам, когда напор есть. Фильтры меняют часто. Вода очень грязная", - сказала женщина.

По словам Мусаевой, в селе два детских сада, фельдшерско-акушерский пункт. Все они страдают от плохого водоснабжения. "Вода нормально идет у тех, у кого есть свои насосы", - заметила Русалина Мусаева.

Бизнесмен Рафаэль Саимов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у него нет проблем с водоснабжением, так как его организация имеет свою систему водоснабжения. "У нас проблем нет. А вот у других жителей села они есть", - заметил бизнесмен.

Сотрудница администрации Татаробашмаковского сельсовета Гульсия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что каждый день она звонит в водоснабжающую организацию "Биом".

"Говорят, забиты приемники, нужны водолазы. Водолазы там не справятся. Делали реконструкцию труб, и после этого почему-то нет в Ассадулаево воды. Но ее нет не только там, но и в Татаробашмаковке частично. Лично у меня нет воды", - отметила Гульсия. Она отметила, что село Ассадулаево снабжается привозной питьевой водой в должном объеме.

По телефону руководство не дает никакой информации о работе службы, заявила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница водоснабжающей организации "Биом". "Приходите на личный прием к начальнику или к мастеру участка", - посоветовала сотрудница организации.

Подаваемая населению вода должна быть чистой в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и в целом хорошего качества, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, познакомившись с проблемой водоснабжения жителей села Ассадулаево. Он сослался на требования части 1 статьи 19 федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ.

"Низкое давление в трубах системы водоснабжения, и тем более отсутствие подачи воды – явный признак нарушений федерального закона "О защите прав потребителей" и Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05 2011 года №354", – сказал Сергей Иващенко.

Иващенко перечислил из последнего документа основные правила водоснабжения населения. Так, давление в системе холодного водоснабжения в точке забора воды в домах должно находиться в пределах от 0,03 МПа до 0,6 МПа. "Если показатели давления выходят за эти рамки, надо жаловаться и требовать исправления ситуации", – посоветовал потребителям Иващенко.

Юрист предложил жителям села обратиться с коллективными жалобами в прокуратуру и Роспотребнадзор.

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