Астраханские сельчане пожаловались на проблему с вывозом мусора

03 августа 2023, 10:49

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В селах Краса, Житное и поселке Старо-Волжский в Икрянинском районе несколько недель не вывозится мусор, из-за чего переполнены свалки и возникла антисанитария, пожаловались сельчане в соцсети. Они отметили, что жалобы властям не дают результатов. Комментаторы указали на проблему с вывозом мусора и в других районах.

Жалоба жителей Икрянинского района Астраханской области на то, что в их селах длительное время не вывозится мусор, была опубликована сегодня ночью в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

"Жители сел Краса, Житное и [в поселке] Старо-Волжском столкнулись с проблемой по вывозу мусора. Компания "Экоцентр" по каким-то улицам не вывозит мусор два месяца. А по каким-то по 2-3 недели. Бачки с мусором все полные, лето, жара, неприятный запах стоит от них, мимо пройти нельзя. Люди, живущие рядом, элементарно не могут открыть окна", – сказано в публикации.

Сельчане вынуждены хранить скопившийся мусор в мешках во дворах, поскольку опасаются, что на переполненных мусорках его могут растащить бездомные животные. "Уже долгое время эта компания игнорирует жителей. Так же неоднократно жители обращались в прокуратуру. После обращения компанию "Экоцентр" хватает на одну две недели, потом все по кругу", – пожаловались сельчане.

По текущему регламенту мусор должен вывозится два раза в неделю, жители сел исправно оплачивают услуги по вывозу отходов, сказано в сообщении.

На 10.50 мск эта запись в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны почти 130 тысяч пользователей, набрала 27 отметок с реакцией пользователей и 16 комментариев.

На пост отреагировало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Астраханской области. "Благодарим за обращение! Мы передали информацию профильным специалистам и в ближайшее время вернемся к вам с ответом", – написал администратор страницы областного Минстроя.

"Люди неоднократно обращались в прокуратуру, но суть в том, что эту компанию штрафуют каждый раз и штраф растет, а им все равно, как не забирали так и не забирают мусор", – написала Леська Кобина.

"Так не платите за не оказанную услугу, требуйте перерасчета. Если исправно оплачивать за то, что не делают, смысл исполнителю напрягаться – все равно платите", – отметила Алёна Чубарева.

Другие комментаторы пожаловались на аналогичную проблему в их районах.

"Ленинский район, улицы Камышинская, Кольцевая, Аткарская мусор систематически не вывозится. Диспетчер, не дослушав претензию со стороны жителей, бросает трубку. От администрации приходят лишь отписки, видимо региональному оператору по вывозу мусора никто не указ. Что хотим, то и творим", – пожаловалась Александра Варлахова.

"Советский район то же самое. Куда только ни звонила, говорят никак не могут на них воздействовать. Последнее письмо было губернатору, наверное, только он может как-то повлиять, посмотрим результат. Это просто беззаконие со стороны данного оператора", – возмутилась Анна Нюта.

"Вся Астрахань с такой же проблемой, в каждом дворе такая ситуация с мусором. Яблочкова, 15 которую проезжаю мимо – там куча высотой с двухэтажный дом возле мусорных баков. Да кстати эта куча уже второй месяц", – отметил Александр Тайна.

"Это проблема и города и области, но кто-то на это закрывает глаза. И неспроста. Есть в этом смысл, нам не дано знать, но мы догадываемся", – высказалась Елена Иванова.

На 10.50 мск на сайтах администрации Икрянинского района и оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "Экоцентр" нет комментариев относительно жалоб сельчан на отсутствие вывоза мусора.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июля жители Астрахани и соседних населенных пунктов провели субботник, во время которого самостоятельно очистили от мусора реку Кривая Болда в астраханском поселке Кири-Кили.

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