30 июля 2023, 11:31

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Жители Астрахани и соседних населенных пунктов провели субботник, во время которого самостоятельно очистили от мусора реку Кривая Болда в астраханском поселке Кири-Кили.

О том, что астраханцы самостоятельно очистили реку Кривая Болда в поселке Кири-Кили города Астрахани, сообщил лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов.

"Мы дружной компанией, где присутствовали семьями, с детьми и даже сами отдыхающие, убирали мусор в реке Кривая Болда, расположенной в Кири-Килях города Астрахани. За пару часов собрали более 30 мешков мусора", – написал Адельшинов 29 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В субботнике принимали участие жители Астрахани и других населенных пунктов, добавил он.

На 11.30 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно сообщения о том, что астраханцы самостоятельно очистили реку от мусора.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Астраханской области неоднократно указывали на проблему с экологическим состоянием водоемов и рек. Так, 10 декабря 2022 года активисты микрорайона Казачий в Астрахани провели пикеты в защиту экосистемы ерика Казачий. Власти запланировали очистку ерика на 2024 год, но состояние водоема требует неотложных мер, заявили они. Местные жители жаловались, что водоем, который был их любимым местом отдыха, гибнет из-за сброса в него стоков – вода окрашивается в неестественные цвета и от нее исходит зловоние.

Астраханцы также неоднократно жаловались и на проблему с мусором. Так, 2 апреля жительница Астрахани пожаловалась в соцсети, что власти и коммунальщики не реагируют на жалобы жителей на стихийную свалку около детсада. Комментаторы отметили, что в городе таких мусорок становится все больше. При этом одна их часть раскритиковала чиновников и призвала их решить проблему со стихийными свалками.

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