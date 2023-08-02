Пляж в Пицунде. Абхазия. Фото: LxAndrew. https://ru.wikipedia.org

02 августа 2023, 13:18

Штрафы за выход в купальнике на улицу в Абхазии выросли в 20 раз

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В Абхазии вступили в силу поправки в КоАП об увеличении штрафа до 6 тысяч рублей за появление в купальнике вне пляжных зон.

Как писал "Кавказский узел", в июне парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, сумма штрафа за появление в купальнике вне пляжных зон увеличена в 20 раз – с 300 до 6000 рублей.

1 августа вступили в силу поправки в КоАП Абхазии о повышении до 6000 рублей штрафа за появление на улицах в купальниках или с голым торсом, сообщило РИА Новости.

Во всех городах Абхазии должны быть размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о новых штрафах, пишет агентство.

Следить за соблюдением закона будут пешие патрули, которые есть на набережных городов. Сообщить о нарушении также может любой гражданин Абхазии по телефону полиции, информирует РБК.

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Примечание:

"Власти Абхазии ввели штрафы за нарушение правил купания", "Власти Дагестана напомнили туристам о необходимости одеваться скромно", "Требование страховать автомобили в Абхазии стало неожиданным для туристов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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