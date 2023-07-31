31 июля 2023, 16:08

Двое жителей Дагестана заподозрены в попытке примкнуть к ИГ*

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Два жителя Дагестана подозреваются в попытке выехать в Сирию и присоединиться к боевикам террористической организации, сообщила ФСБ.

По версии следствия, два жителя Дагестана решили выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков террористической организации «Исламское государство».

Они были задержаны турецкими силовиками при попытке нелегального пересечения границы с Сирией, сообщило УФСБ по Дагестану.

Согласно сообщению ведомства, уголовное дело расследуется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), пишет РИА "Дагестан".

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Дагестана осужден на 12 лет за связи с ИГ*", "Хасанби Индреев осужден по делу о пособничестве боевикам", "Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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