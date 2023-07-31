Двое жителей Дагестана заподозрены в попытке примкнуть к ИГ*

31 июля 2023, 16:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Два жителя Дагестана подозреваются в попытке выехать в Сирию и присоединиться к боевикам террористической организации, сообщила ФСБ.

По версии следствия, два жителя Дагестана решили выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков террористической организации «Исламское государство».

Они были задержаны турецкими силовиками при попытке нелегального пересечения границы с Сирией, сообщило УФСБ по Дагестану.

Согласно сообщению ведомства, уголовное дело расследуется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), пишет РИА "Дагестан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.