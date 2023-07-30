Житель Адыгеи оставлен под стражей вопреки жалобе на пытки

30 июля 2023, 17:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Адыгее отказался отпустить под домашний арест местного жителя, который пожаловался на пытки и избиения в изоляторе. Сведения о пытках пока не подтверждены результатами проверок, пояснил суд.

Уроженец Адыгеи заявил о давлении на него со стороны сотрудников ФСИН и других арестованных, вынуждающих его дать признательные показания, об этом стало известно из апелляционного постановления Верховного суда Адыгеи по продлению меры пресечения, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Мужчина, чье имя в карточке дела и постановлении суда скрыто, обвинен в приготовлении к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 208 УК РФ), указано в карточке дела на сайте суда.

Ранее Майкопский горсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении обвиняемого срока содержания под стражей на 24 суток - до 10 месяцев 24 суток.

Согласно тексту постановления, обвиняемый на предварительном следствии и в судебном заседании сообщил, что вину не признает, однако "имеются факты об оказании на него физического, морального и психологического воздействия со стороны сотрудников следственного изолятора". "В суд первой инстанции были приобщены документы о проведении проверок в отношении противоправных действий сотрудников", - говорится в документе.

Кроме того, следственные действия переносились в связи с тем, что в СИЗО обвиняемый "получил телесные повреждения от сотрудников СИЗО-2 и после чего был помещен в иную камеру с осужденными, заранее настроенными продолжить избиение". "Наличие побоев и следов ожогов были зафиксированы в медицинском освидетельствовании. В Федеральную службу исполнения наказания также направлялась жалоба ФИО1 и в настоящее время проводится проверка по фактам изложенным ФИО1 в жалобе, а именно оказание давления психологического, а тем более применение физического насилия или других запрещенных методов обращения с обвиняемым ФИО1, которое является преступлением, предусмотренным ст. 286 УК РФ", - говорится в постановлении.

Обвиняемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. "Доводы защитника о применении к ФИО1 более мягкой меры пресечения с целью пресечения психологического и физического воздействия на него со стороны сотрудников УФСИН России по <адрес>, не могут быть приняты во внимание, поскольку на этот счет суду не представлено никакой официальной информации, кроме как о проведении соответствующей проверки данных фактов сотрудниками прокуратуры и следственных органов республики. При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления", - говорится в документе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.