Возобновлена работа канатных дорог на курорте "Эльбрус"

29 июля 2023, 19:57

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Канатные дороги, остановленные в связи с ухудшением погоды, возобновили работу, сообщила администрация курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", 28 июля все канатные дороги на "Эльбрусе" были остановлены из-за ливней и гроз, сообщила администрация курорта.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Сегодня на курорте "Эльбрус" открыты все три канатные дороги: Азау – Кругозор, Кругозор – Мир и Мир – Гарабаши, сообщила в своем телеграм-канале администрация курорта.

"Напоминаем, что вы в больших горах, погода здесь может меняться стремительно и канатные дороги могут быть остановлены. Это для вашей безопасности", - отмечается в публикации.

Напомним, в декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги. АО "Кавказ.рф" отчиталось 30 июня, что в зимнем сезоне на курорте побывали 440 тысяч туристов, а летом планируется строительство новых трасс.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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