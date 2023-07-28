28 июля 2023, 23:13

Канатные дороги на курорте "Эльбрус" остановлены из-за непогоды

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Все канатные дороги прекратили работу из-за ливней и гроз, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус". Управление МЧС по Кабардино-Балкарии распространило штормовое предупреждение.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта изначально лишь одна трасса: Гарабаши – Мир.  18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги. АО "Кавказ.рф" отчиталось 30 июня, что зимний сезон на Эльбрусе продлился 224 дня, за это время на курорте побывали 440 тысяч туристов, а летом на курорте планируется строительство новых трасс.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Из-за ухудшения погодных условий временно закрыты канатные дороги на курорте "Эльбрус", сообщила сегодня администрация курорта. "Канатные дороги временно остановлены, дождь, гроза", - говорится в сообщении в Telegram-канале курорта.

МЧС Кабардино-Балкарии сегодня предупредило о резком ухудшении погоды. "В течении суток 28-29 июля по КБР местами ожидаются: сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 28 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - указано в сообщении  в telegram-канале ведомства.

4 марта администрация "Эльбруса" предупредила, что 5 и 6 марта трассы и канатные дороги на курорте будут закрыты в связи с погодными условиями. Двухдневное закрытие горнолыжных трасс стало неожиданностью и вынудило пересмотреть планы на отдых, пожаловались гости курорта в Telegram. Трассы закрыты из-за погодных условий для безопасности туристов, пояснила администрация "Эльбруса".

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Примечание:

"Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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