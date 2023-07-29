Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы

29 июля 2023, 16:25

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор майору из Северной Осетии Максиму Беспалову, осужденному на пять лет и восемь месяцев колонии по обвинению в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 4 июля военный суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Шуплецова к шести годам колонии, признав его виновным по этой части статьи 337 УК РФ.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор майору из Северной Осетии Максиму Беспалову, который был осужден на пять лет и восемь месяцев лишения свободы по обвинению в самовольном оставлении части во время мобилизации и боевых действий, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Максим Беспалов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, заседание по его делу состоялось 7 июля, указано в карточке дела на сайте суда.

Согласно апелляционному определению, прикрепленному к карточке дела, приговор был вынесен военным судом во Владикавказе. Майор Беспалов проходил военную службу по контракту с декабря 2007 года. "С целью временно уклониться от военной службы и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств, не явился из командировки на службу в войсковую часть […] и стал находиться по месту своего жительства", - говорится в судебном акте.

Несмотря на введение частичной мобилизации, подсудимый продолжал уклоняться от военной службы до дня явки в военную комендатуру, отмечается в документе.

Защита попросила суд признать недопустимым доказательством заключение военно-врачебной комиссии и указала, в частности, что майор был в командировке в центре приема, обработки и отправки погибших, где "находился в подавленном состоянии" и "нуждался в психологической помощи".

Апелляционная инстанция сочла доводы защиты неубедительными. "Довод стороны защиты о нахождении ФИО1 в подавленном состоянии после длительной командировки судебная коллегия считает явно надуманным, данным в качестве защитной позиции с целью уйти от ответственности за содеянное, поскольку он противоречит фактическим установленным обстоятельствам уголовного дела, в том числе показаниям самого осужденного", - говорится в тексте судебного акта.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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