Армения вновь отказалась от участия в учениях ОДКБ

26 июля 2023, 23:44

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Армянские спасатели не будут участвовать в учениях ОДКБ по ликвидации последствий аварии на ядерном объекте из-за загруженности, заявило МВД Армении.

Как писал "Кавказский узел", власти Армении отказались участвовать в учениях в Казахстане и принять в стране учения ОДКБ. 26 сентября Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы.

Армения не примет участия в учениях спасательных служб ОДКБ "Скала-2023", которые запланированы в Белоруссии на начало сентября, сообщил сегодня "Интерфаксу" со ссылкой на пресс-службу МВД Армении. Причиной такого решения стала "профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД", отмечается в публикации.

В сентябре в Белоруссии должны пройти учения, посвященные ликвидации последствий аварии на ядерном объекте, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский. "Тема "Скалы" - это авария на ядерном объекте с задействованием и развертыванием сил ОДКБ", - привел 24 июля его слова ТАСС.

10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

15 мая секретарь Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что власти Армении обсуждали выход из Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку не получили ожидаемой поддержки во время эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Главы Минобороны Армении и России подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) 30 ноября 2016 года. В рамках объединенной группировки войск неоднократно проводились военные учения. В мае 2021 года Никол Пашинян попросил Владимира Путина предоставить помощь, в том числе военную, для разрешения ситуации на границе с Азербайджаном. Также Армения обратилась в ОДКБ, но в организации ответили, что не рассматривают отправку военных в Армению, и предложили решить ситуацию политическим путем. После этого со стороны как властей, так и жителей Армении стала звучать критика в адрес ОДКБ.

Международный договор о коллективной безопасности действует с 20 апреля 1994 года и заключается сроком на пять лет, следующая пролонгация будет 20 апреля 2024 года, рассказал "Кавказскому узлу" армянский политолог и правовед Андриас Гукасян. По его словам, если страна решает покинуть ОДКБ, она должна за шесть месяцев до продления договора известить организацию о своем выходе соответствующей нотой. Согласно Конституции Армении, чтобы принять решение о выходе из ОДКБ, должен быть проведен референдум.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении действует единственная атомная электростанция на Южном Кавказе - Армянская (Мецаморская) АЭС. Еще в 2006 году было объявлено о завершении срока эксплуатации Армянской АЭС через 10 лет, однако в 2013 году Минэнерго решило продлить ее использование до 2026 года. 5 мая 2015 года армянский парламент ратифицировал получение на эти цели российского кредита в размере 270 миллионов долларов. В январе 2018 года АЭС потребовал закрыть Евросоюз, так как улучшение Армянской АЭС до полного соответствия международным стандартам безопасности невозможно.

Руководство Армянской (Мецаморской) АЭС в апреле 2021 года объявило, что Армения намеревается продлить срок использования станции до 2036 года. После этого, 26 апреля, власти Азербайджана потребовали закрыть АЭС, заявив, что сочетание устаревших технологий и местоположения делает ее одной из самых опасных атомных станций в мире.

Армянская АЭС вырабатывает около 30% всей производимой в Армении электроэнергии. Недостатком с точки зрения безопасности является размещение АрмАЭС, так как она находится в высокогорье, и при аварии может возникнуть проблема с недостатком воды для аварийного охлаждения активной зоны реактора, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Армянская (Мецаморская) АЭС".

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