25 июля 2023, 18:29

Две жительницы Астраханской области заподозрены в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики составили протоколы по административной статье о дискредитации армии на жительниц Ахтубинского района Екатерину Ватанскую и Елену Харченко, дела переданы в суд.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протоколы о дискредитации вооруженных сил составлены на астраханок Екатерину Ватанскую и Елену Харченко, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточек дела на сайте  Ахтубинского районный суд Астраханской области, дело Ватанской поступило в суд 18 июля, рассмотрение назначено на 26 июля. Материалы в отношении харченко переданы в суд сегодня, дата рассмотрения еще не назначена.

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Примечание:

"Астраханец Почтоев повторно обвинен в дискредитации армии", "Двое астраханских активистов покинули Россию из-за угроз силовиков", "Жительница Астрахани оштрафована за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 июля 2023, 19:19

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