Две жительницы Астраханской области заподозрены в дискредитации армии

25 июля 2023, 18:29

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Силовики составили протоколы по административной статье о дискредитации армии на жительниц Ахтубинского района Екатерину Ватанскую и Елену Харченко, дела переданы в суд.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протоколы о дискредитации вооруженных сил составлены на астраханок Екатерину Ватанскую и Елену Харченко, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточек дела на сайте Ахтубинского районный суд Астраханской области, дело Ватанской поступило в суд 18 июля, рассмотрение назначено на 26 июля. Материалы в отношении харченко переданы в суд сегодня, дата рассмотрения еще не назначена.

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