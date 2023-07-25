Представители муфтиятов Северного Кавказа поддержали участников раскритикованной Кадыровым акции в Москве

25 июля 2023, 17:45

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Провокационные действия силовиков в Подмосковье, которые продемонстрировали неуважение к исламу, и отсутствие реакции на требования привлечь участников и организаторов рейдов в мечетях к ответственности вызвали объяснимое возмущение мусульман, отметили представители муфтиятов Северной Осетии и Адыгеи. В Москве и других городах с большой мусульманской общиной, таких как Краснодар, необходимо строительство новых мечетей, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля после пятничного намаза в исторической мечети в Москве верующие провели шествие, скандируя: "Аллаху Акбар", таким образом они выразили протест против рейдов силовиков в мечетях Подмосковья. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал акцию, осудив ее участников за несанкционированный характер протеста.

В пятницу, 7 июля, силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рамзан Кадыров возмутился рейдом во время намаза, и 15 июля он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков. То, что требования Кадырова остались без реакции, говорит о снижении его влияния и стало сигналом главе Чечни, чтобы он не вмешивался не в свои дела, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политолог и правозащитники.

Муфтий Северной Осетии Хаджимурад Гацалов назвал в корне неправильными и провокационными действия силовиков во время рейда в мечети Подмосковья. "Недопустимо относиться к верующим людям подобным образом. Если есть какие-то вопросы, то это можно сделать после намаза. Тем более, недопустимо ходить в грязных ботинках по коврам, на которых люди молятся, вести себя хамским образом. Этими грязными ботинками они попирают всю нашу культуру и добрые отношения друг с другом. Это оскорбление чувств верующих. И носители этих грязных ботинок должны ответить по закону", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам муфтия, такого рода действия силовиков — это провокация, и неудивительно, что на Северном Кавказе они вызвали возмущение. "Это неприемлемо и немусульманам, любому нормальному, интеллигентному человеку. Вот, говорят, что время непростое, специальная военная операция на Украине и т. п. Но так вести себя в отношении мечетей нельзя никогда. Это преступление против морали. Обязательно надо найти исполнителей и организаторов этих рейдов", - заявил Гацалов.

Говоря о реакции Кадырова, который раскритиковал участников акции против рейдов в Москве, Гацалов отметил, что "стихийное возмущение вызывают именно подобные акции силовиков". "Нужно найти первоисточник. И не будет возмущений или митингов", - уверен Гацалов.

Он поддерживает необходимость возведения новой мечети в Москве. "Может даже не одной, а больше. Мечеть нужна не ради мечети. Это насущная необходимость для верующих. Когда слышим, что должны быть православные церкви в шаговой доступности, мы это поддерживаем. Точно также должны быть мечети в шаговой доступности. Обыватели и, что печально, чиновники этого не понимают, находясь в плену стереотипов", - считает Гацалов.

Член Духовного управления мусульман Адыгеи, имам Тахтамукайского района Асфар Мысс также сообщил, что его прихожане выражали недовольство действиями силовиков в Московской области. "Но для нас, мусульман, это не является чем-то новым. Мы почти к этому привыкли. В мечетях Адыгеи тоже проводились подобные акции силовиков. Я лично обращался по этому поводу в МВД республики. Мне ответили, что инициирует это ФСБ. Что касается нынешних рейдов, то это либо глупость отдельных чиновников, либо намеренная провокация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн после рейдов силовиков в Дзержинском отметил, что "Сотрудники ОМОН , как и других подразделений Росгвардии", "не имеют никакого отношения" к рейду в мечеть. "Росгвардия к этим мероприятиям не привлекалась", - написал он в своем Telegram-канале 16 июля.

Имам уверен, что должно быть проведено расследование рейдов, правоохранительные органы должны установить, кто допустил такое поведение. "Но, к сожалению, наверное никого не найдут и всё затихнет до следующего раза. И не думаю, что высшее руководство России не в курсе", - сказал Мысс.

Он не счел предосудительным выражение возмущения мусульман у Исторической мечети в Москве. "Когда люди в масках с оружием бегают по мечети, в этом никто не видит проблемы. Это возмущение — резонанс от таких действий силовиков. Такое стихийное возмущение верующих даже акцией назвать нельзя", - полагает Мысс.

По его словам, критика стихийной акции мусульман, в том числе Кадыровым, связана с тем, что "любое выражение мнения в целом не приветствуется", указал он. "У нас не только стихийное выражение мнения, но и вполне официальное не приветствуется. Никто не может даже согласованную акцию провести. Вот только противники мечети в Москве смогли выйти на несогласованную акцию и их при этом даже не пытались разогнать. Существуют в этом вопросе двойные, а то и тройные стандарты", - отметил Мысс.

В апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Рамзан Кадыров, комментируя массовые протесты против возведения мечети в московском районе Косино, заявил, что противники строительства мечети должны быть либо мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы пообещал, что мечети у Святого озера в Косино не будет, что ее возведут в другом месте и ее размер будет "весьма скромным". О решении по поводу мечети сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров, упомянув свои переговоры с Собяниным на эту тему. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед сочли, что Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события.

Имам поддерживает строительство мечетей в Москве и в других крупных городах, где в настоящее время проживает много мусульман. "Мечеть нужна новая в Москве. Но проблема нехватки или отсутствия мечетей — она везде. В Краснодаре до сих пор нет разрешения хотя бы на одну мечеть. А это центр края", - сказал Мысс.

Аналогичная ситуация с нехваткой молелен, по его словам, и в местах лишения свободы, которые имам часто посещает для общения с мусульманами. "Езжу по зонам. Куда не приедешь — есть молельная комната или храм для православных, а мусульмане обделены, им места не находят для коллективных молитв", - посетовал Мысс.

По вопросу выделения места под строительство новой мечети в Москве свежей информации нет, отметил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов. "Но вопрос открыт. Что-то происходит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что ему неизвестно о какой-то активности лидеров Северного Кавказа в продвижении вопроса строительства новой мечети в Москве.

Мухетдинов предположил, что причина критики "акции рассерженных москвичей и гостей столицы" в том, что ее участники сами дистанцировались от официальных структур. "Понять их можно, приветствовать подобные формы не спешил бы, надо взвесить все плюсы и минусы и искать решение в рамках правового поля. Устроители акции и ее бенефициары изначально обозначили акцию как несогласованную с муфтиятом, при этом оскорбив попутно духовенство и институт муфтията, поэтому и заказчиками и исполнителями не является наша структура", - пояснил заммуфтия.

Он затруднился сказать о том, какие именно меры способствовали бы предотвращению рейдов силовиков в мечети."Пока поручений не было от муфтия", - отметил Мухетдинов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев к 17.30 25 июля не прокомментировал рейды в мечетях. Посты в Telegram-канале Воробьева с 7 июля на фоне запланированных на сентябрь выборов губернатора, касаются благоустройства территорий, развития здравоохранения, строительства детских садов.

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