25 июля 2023, 10:26

Владикавказец обвинен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики в Советском районе Владикавказа составили протокол о дискредитации российских военнослужащих на местного жителя Тимура Макиева.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов в Советском районе Владикавказа составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Тимура Макиева, передали 24 июля "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило, за что именно составлен на Макиева протокол, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Советского суда Владикавказа уточняется, что дело на Макиева заведено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу также не приведено.

Комментариев от Тимура Макиева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июля стало известно, что протоколы о дискредитации армии составлены на Эрика Хаева и Казбека Аликова, материалы поступили в Промышленный суд Владикавказа.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 июля 2023, 12:00

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