Родители сухумских школьников пожаловались на поборы

23 июля 2023, 07:50

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От родителей школьников в Сухуме поступили жалобы на сбор денег на получение аттестатов об образовании, сообщило Минпросвещения Абхазии и потребовало вернуть деньги родителям. Руководители школ не проводили такие сборы, заверило городское управление образования.

Жители Сухума пожаловались на случаи "неправомерного сбора денежных средств" в школах города, сообщило 21 июля Минпросвещения Абхазии.

"Бланки аттестатов выдаются бесплатно, и денежные сборы в связи с этим на территории республики запрещены. Кроме того, все незаконно собранные денежные средства должны быть возвращены родителям. В противном случае, инициаторы денежных сборов будут установлены и понесут ответственность в соответствии с законодательством", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Управление образования администрации Сухума в ответ заявило, что не располагает информацией о фактах сбора родителями школьников денег на заполнение и получение аттестатов об образовании.

"Более того, руководители общеобразовательных школ города Сухум предупреждены об ответственности за неисполнение Положения Министерства образования РА от 2005 г. «О порядке учета, хранения и выдачи бланков документов об образовании (аттестатов, дипломов)»", - процитировало 22 июля заявление управления "Апсадгьыл-инфо".

Управление образования платит министерству просвещения из собственных средств по 459 рублей за бланк дубликата аттестата взамен испорченного при заполнении или распечатывании, отметило ведомство.

"И лишь в случае утери выданного аттестата об образовании, оплату за дубликат аттестата производит его обладатель на расчетный счет министерства просвещения в размере 459 рублей за один бланк", - указало управление образования.

Ведомство также заявило о необходимости установить инициаторов денежных сборов, "если это имеет место", и привлечь их к ответственности, говорится в публикации.

По состоянию на 07.40 мск 23 июля, под публикациями не размещено ни одного комментария.

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