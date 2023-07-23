Более 400 семей обратились к властям за помощью после непогоды в Гагрском районе

23 июля 2023, 05:44

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Свыше 400 заявлений от семей, чье имущество пострадало во время непогоды 8-9 июля, поступило в комиссию по ликвидации последствий стихии в Гагрском районе.

Как писал "Кавказский узел", 8-9 июля в Гудаутском, Гагрском и Сухумском района Абхазии из-за сильного ветра и дождей были подтоплены дома, обрушились линии электропередач.

Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба сообщила 22 июля, что в комиссию по ликвидации последствий стихии, созданную после подтоплений 8-9 июля, поступило более 400 заявлений от пострадавших семей, пишет "Апсадгьыл-Инфо".

По словам Гунбы, оценка ущерба, нанесенного непогодой, завершена, все пострадавшие домовладения посетили члены комиссии. Всех пострадавших делят на несколько категорий, к первой относятся наиболее пострадавшие семьи. "Наша задача - в первую очередь помочь тем, кто остался без жилья, кто не может вернуться в свои дома, так как у них все испорчено, включая мебель и бытовую технику. А также малоимущим и многодетным семьям", - приводит ее слова издание.

Местные власти также сообщают, что все туристические и развлекательные объекты в Гагре вернулись к штатному режиму работы, сообщает "Апсныпресс".

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