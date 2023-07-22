22 июля 2023, 00:58

Житель Адыгеи оштрафован за распространение фейков об армии

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Суд в Адыгее оштрафовал на 800 тысяч рублей местного жителя, признанного виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии.

По данным следствия, в марте 2022 года 39-летний житель Красногвардейского района разместил в интернете ссылку на видеоролик, "содержащий заведомо ложные сведения о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации".

Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации), говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Адыгея, опубликованном 21 июля.

Суд признал жителя Адыгеи виновным и оштрафовал на 800 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте суд в Адыгее оштрафовал местного жителя Игоря Короткова на 800 тысяч рублей за фейки об армии. Коротков оспорил штраф в апелляционной инстанции, но в мае она оставила приговор в силе.

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Примечание:

"Врач из Майкопа оштрафована за дискредитацию российской армии", "Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных", "Жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 июля 2023, 23:59

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