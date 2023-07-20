Идентифицированы останки 13 жертв грузино-абхазского конфликта

20 июля 2023, 09:00

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Установлены данные еще 13 граждан Грузии, погибших во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов. Поиск пропавших без вести продолжается, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года Абхазия передала Грузии останки 13 военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах. В списках пропавших без вести оставались более 2,3 тысячи человек.

В декабре 2013 года грузинская и абхазская стороны договорились о вскрытии в 2014 году в столице Абхазии захоронений, в которых покоятся грузины. Речь шла о неопознанных останках погибших в боях в марте 1993 года и в сбитом вертолете на горе Ахбюк в июле того же года. Так, в апреле 2016 года в Тбилиси похоронили 12 грузинских бойцов.

В Тбилиси из Абхазии доставлены останки 13 человек, которые считались пропавшими без вести во время боевых действий в 1990-х годах. Погибшие идентифицированы, гражданская панихида по ним намечена на сегодня в кафедральном соборе Пресвятой Троицы, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

После вооруженного конфликта 1990-х годов и "Пятидневной войны" 2008 года в Грузии числятся пропавшими без вести более 2300 человек. Под эгидой Международного комитета Красного Креста был создан грузино-абхазский координационный механизм, который начал работу в 2013 году.

Война между Грузией и Абхазией началась 14 августа 1992 года после того, как Верховный совет Абхазской АССР провозгласил независимость республики. В Грузии к тому времени было заявлено о восстановлении юридической силы Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года, где не был зафиксирован статус Абхазии в составе страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

"Чтобы найти останки родственников, [близким пропавших] нужно подать заявление. Эти заявления принимаются до сих пор. Согласно международному гуманитарному праву, семьи пропавших без вести имеют право знать, что случилось с их близкими. Достоверная информация о пропавших без вести, в том числе, о возможных местах захоронения, необходима для выяснения их судьбы. Любая информация, полученная МККК, считается конфиденциальной и используется только в гуманитарных целях", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Международного комитета Красного Креста.

Согласно обнародованному заявлению аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, уже найдены останки около 600 пропавших без вести, из которых более 200 идентифицированы, передал корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" размещена справка о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой собраны подробности вооруженного конфликта.

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