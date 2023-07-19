Отменена работа Керченской переправы в ночное время

19 июля 2023, 20:37

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Керченская переправа не будет работать в ночное время, в остальное время суток паромами могут пользоваться рейсовые автобусы и грузовики с приоритетными грузами, а легковые автомобили могут ехать по Крымскому мосту, сообщил глава Минтранса Крыма. Оперштаб Кубани отчитался об отсутствии пробок к Крымскому мосту.

Как писал "Кавказский узел", один пролет Крымского моста разрушен, еще один поврежден после атаки беспилотников, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября, сообщил 17 июля вице-премьер Марат Хуснуллин. 18 июля на мосту открыто реверсивное движение.

Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году, возобновила работу 9 октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту. Ее работа периодически приостанавливается, главным образом из-за погодных условий. В частности, переправа была закрыта в ночь на 17 июля, спасатели не уточнили причину.

Керченская паромная переправа приостанавливает работу в ночное время, сообщил сегодня министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже шести вечера и не ранее 5 утра, так как с 21:00 до 5:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", - написал Лукашенко в Telegram-канале по итогам совещания с подведомственными организациями и профильными ведомствами.

По его словам, в приоритетном порядке услугами Керченской паромной переправы будут пользоваться автобусы с организованными группами детей, уже после них - рейсовые автобусы и грузовой транспорт со скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости. Ленковые автомобили массой до 3ю5 тонн могут проезжать по Крымсокму мосту, остальным автомобилям предлагается пользоваться наземным путем, указано в сообщении.

Оперштаб Краснодарского края сообщил сегодня, что проезд по направлению к Крымскому мосту проезд свободный "На Керченской переправе работают паромы «Мария», «Лаврентий», «Керченский-2» и «БДК-2». За прошедшие сутки они перевезли 242 легковых, 386 грузовых автомобилей и 1851 пассажира", - указано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

"Работают 50 постов досмотра, где дежурят экипажи ДПС. Работают четыре пункта раздачи воды, привлечены волонтеры. На перехватывающей парковке поселка Ильич находятся 72 грузовые и 43 легковые машины, владельцы которых переправились в Керчь на паромах. Здесь также организован пункт раздачи питьевой воды" - сказано в сообщении.

На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер, проинформировало сегодня РИА "Новости".

Крымский мост вновь был атакован ночью 17 июля двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил Национальный антитеррористический комитет. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Автомобильное движение по мосту было закрыто. Атака дронов стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв. Мост был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв терактом, а ФСБ назвала организатором теракта главу украинской военной разведки. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.