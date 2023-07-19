Апелляционный суд утвердил компенсацию активисту Шахину Новрузлу

19 июля 2023, 04:01

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Бакинский апелляционный суд утвердил решение о выплате бывшему члену общественного движения Nida Шахину Новрузлу денежной компенсации за моральный ущерб в связи с незаконным заключением на 20 месяцев, а также возвратил семье конфискованные при его аресте деньги, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2014 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илькина Рустамзаде, Заура Гурбанлы, Рашадата Ахундова и Мамеда Азизова, а также других активистов движения Nida Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузлу, Рашада Гасанова и Узеира Мамедли к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Ни один из активистов вину не признал. Апелляция на приговор была отклонена 16 декабря 2014 года. Новрузлу был помилован распоряжением президента Азербайджана от 17 октября 2014 года, а Азизов – распоряжением от 17 марта 2015 года. 30 сентября Верховный суд Азербайджана отменил обвинительный приговор Новрузлу и Азизову.

В феврале 2021 года Европейский суд по правам человека согласился с жалобами Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу на аресты и преследование по политическим мотивам, назначив им компенсации на общую сумму 43 500 евро.

После того, как Пленум Верховного суда Азербайджана во исполнение решения Европейского суда по правам человека о признании нарушения прав активиста отменил все судебные решения в отношении Шахина Новрузлу и полностью реабилитировал его, он обратился в суд за денежной компенсацией, рассказал 18 июля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Расул Джафаров.

«Два месяца назад Насиминский районный суд Баку назначил Шахину Новрузлу денежную компенсацию за моральный ущерб в связи с незаконным проведением в тюремном заключении 20 месяцев в размере 20 тысяч манатов (11 764 долларов). Суд оценил каждый месяц, проведенный Новрузлу в заключении, в тысячу манатов (588 долларов). Кроме того, суд постановил вернуть Новрузлу 94 тысяч манатов (55,3 тысячи долларов), которые были изъяты при обыске в их квартире и потом решением суда конфискованы. Эти средства не имели никакого отношения к вменяемым Новрузлу преступлениям и были изъяты совершенно незаконно», - отметил Джафаров.

По его словам, Новрузлу согласился с решением суда и не стал обжаловать его. «Однако апелляционную жалобу подал Минфин, который был привлечен ответственным органом от имени государства. Сегодня (18 июля) Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу, но счел доводы Минфина необоснованными. Апелляционный суд оставил в силе решение о выплате Новрузлу компенсации и возвращении конфискованных денег», - сказал адвокат.

По всей видимости, продолжил он, Минфин подаст также кассационную жалобу в Верховный суд. Однако вряд ли высшая судебная инстанция удовлетворит кассацию.

Такого же мнения придерживается глава группы по мониторингу решений ЕСПЧ по Азербайджану, юрист Халид Агалиев.

«Минфин, очевидно, подаст кассационную жалобу. Этот орган всегда так поступает по делам о возмещении ущерба. Однако вряд ли Верховный суд удовлетворит жалобу Минфина. Дело в том, что компенсация, назначенная Новрузлу, является минимальной. Такую компенсацию, то есть тысячу манатов за месяц незаконного содержания в тюрьме установил Пленум Верховного суда как норму для всех подобных случаев. Понизить эту сумму кассационная инстанция никак не сможет. Возвращение конфискованных денег также является неизбежностью, поскольку приговор суда о лишении свободы Новрузлу был признан незаконным. Очевидно, Минфин просто тянет время, чтобы как можно позже выдать деньги. В любом случае, после рассмотрения кассационной жалобы Минфина и ее отклонения Новрузлу будут выплачены деньги», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Юрист также добавил, что компенсацию Новрузлу получит в дополнение к 20 тысячам евро, которые были назначены ему для решением ЕСПЧ. По его словам, Новрузлу в настоящее время проживает в одной из европейских стран.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что решение о компенсации было принято в пользу Шахина Новрузлу.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля Бакинский апелляционный суд частично удовлетворил требование другого бывшего члена общественного движения Nida Мамеда Азизова о выплате компенсации за моральный ущерб в связи с незаконным заключением более трех лет. Суд повысил размер компенсации с 36 тыс. манатов (21,2 тыс. долларов) до 66,7 тыс. манатов (39,2 тыс. долларов).

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