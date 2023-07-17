Активисты в Ереване потребовали от Москвы защиты интересов Нагорного Карабаха

17 июля 2023, 18:52

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Участники акции протеста у российского посольства в Ереване потребовали от Москвы исполнить обязательства, взятые в ноябре 2020 года, и обеспечить снятие блокады Нагорного Карабаха. Они анонсировали ежедневные акции в поддержку Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля в Степанакерте прошла многотысячная акция протеста, участники которой обратились к международному сообществу с призывом отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Участники митинга также обратились к Красному Кресту и миротворцам с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора. Активисты в Степанакерте призвали соотечественников пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП. Участники акции солидарности в Ереване заявили сегодня, что блокада нарушает права жителей Нагорного Карабаха призвали ООН повлиять на власти Азербайджана.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Акция в поддержку Нагорного Карабаха прошла перед зданием посольства России в Ереване. Активисты держали в руках плакаты с надписями "Нет блокаде Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", "Свободный Арцах", "Мы - Арцах!", а также государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха и скандировали "Откройте дорогу жизни!", "Жизни 120 тысяч армян под угрозой", "Восстановите права детей Арцаха!"

В акции, по словам организаторов, принимали участие как переселенцы в результате войны 2020 года, так и местные жители.

Участница акции Мариам Авагян отметила, что жители Нагорного Карабаха которые в результате войны 2020 года оказались в Армении, вернулись в свои дома, поверив словам президента России Владимира Путина о том, что российские миротворцы обеспечат мир в регионе, станут гарантами безопасности жизни арцахцев. "Блокада Арцаха - это операция "Кольцо - 22"? Откройте дорогу жизни! Для арцахцев это вопрос жизни и смерти", - заявила в своем выступлении Авагян.

Священник Армянской апостольской церкви в своем выступлении подчеркнул, что "в Арцахе нарушена не только нормальная жизнь, границы страны, но и духовная жизнь людей". "Обращаемся с призывом к справедливости, как представители христианского мира. Наши священники несли службу в Дадиванке (Карвачар), где их безопасность обеспечивали российские миротворцы по договоренности, однако сегодня и они лишены этой безопасности", - отметил он. Священнослужитель подчеркнул, что "на глазах у всего мира уничтожается огромного культурное наследие, тому подтверждение армянские церкви в Шуши, в Бердзоре".

"Все, что происходит сегодня в Арцахе - это абсурд в XXI веке", - отметила Аделина Аветисян от имени всех матерей, которые не могут вернуться в Арцах и воссоединиться с семьей. "Более 120 тысяч человек в блокаде, они не могут передвигаться, не могут получать соответствующее медицинское обслуживание, более 30 тысяч детей недоедают. Арцах пользуется лишь внутренним ресурсом. Магазины пусты, люди стоят многочасовые очереди с надеждой купить самую малость. Уровень безработицы резко повысился, люди стали неплатежеспособными. Азербайджан всеми методами омрачает жизнь людей, которые удерживают свой уже клочок земли. Люди еле выживают, они на грани голода, из-за отсутствия горючего проблемы с транспортом", - отметила Аделина Аветисян.

Депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян заявила в ходе акции, что нельзя смиряться с политикой Никола Пашиняна, предполагающей признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. По ее мнению, жители Армении и Арцаха должны как можно громче заявлять о своих правах.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили тогда, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

"Отдав Арцах Азербайджану, мы обрекаем наших соотечественников в XXI веке на новый геноцид армян. В ежедневном режиме все больше нарушаются все права людей в Арцахе, в том числе детей. А насколько это укладывается в логику международных организаций?" - отметила Товмасян. Она добавила, что армянский народ должен потребовать отставки Пашиняна, как главного переговорщика, чтобы ситуация несколько изменилась.

Участники акции передали письмо со своими требованиями в посольство России и заявили о продолжении протестов в ежедневном режиме.

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