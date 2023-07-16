Елена Золотарева лишена льгот

16 июля 2023, 02:33

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Высшая квалификационная коллегия судей приняли решение прекратить добровольную отставку бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Коллегия считает, что она допустила грубые нарушения закона и этики. Золотарева лишена льгот, положенные судьям, ушедшим в отставку.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотарёвой, её заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело.

Трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагается возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве.

Высшая квалификационная коллегия судей 13 июля на втором заседании рассмотрела вопрос Президиума Совета судей о прекращении отставки Елены Золотаревой, которая в начале апреля ушла в добровольную отставку, говорится в сообщении от 14 июля на портале Pravo.ru.

В сообщении отмечается, что Золотарева "грубо нарушила закон "О статусе судей" и Кодекс судейской этики". "Будучи главой суда, [Золотарева] влияла на коллег, чтобы они принимали определенные решения по некоторым делам", - говорится в сообщении. Отмечается, что об этом на заседании рассказал представитель Совета судей Вячеслав Поправко.

Елена Золотарева на заседание ВККС не пришла, был ее представитель Максим Хырхырян, который попросил коллегию отказать Президиуму Совета судей. ВККС, однако, обращение удовлетворила, Золотарева лишена льгот, которые положены судьям-отставниками.

Коллегия также рассмотрела обращение Президиума Совета судей о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя председателя Ростовского облсуда Татьяны Юровой. Ее представитель Дмитрий Рахмилевич отметил, что в своем требовании президиум не учел заслуги Юровой перед судебной системой и стаж работы. ВККС также удовлетворила обращение Президиума Совета судей и признала наличие в действия Юровой дисциплинарного проступка, ее полномочия судьи и заместителя председателя суда досрочно прекращены.

15 июля Елена Золотарева была госпитализирована в тяжелом состоянии, ее поместили в реанимацию с отравлением. Врачи давали плохие прогнозы, однако Золотарева пришла в себя, сейчас она находится в отделении кардиостимуляции Больницы скорой медицинской помощи, пишет 1rnd.ru.

Напомним, 4 апреля стало известно, что председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева помещена под домашний арест и подала в Верховный суд заявление об отставке. У нее, а также у Татьяны Юровой прошли обыски. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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