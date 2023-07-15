Три контрактника осуждены в Кабардино-Балкарии за побег из части

15 июля 2023, 20:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Хасан Кучмезов за два побега из части до начала мобилизации приговорен к ограничениям по службе. Алимбека Казиева за отсутствие в части после объявления мобилизации суд приговорил к двум годам колонии, а Рахима Байсахарова - к пяти годам.

"Кавказский узел" писал, что 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено наказание на срок до 10 лет. 12 июля стало известно о приговорах двум военным, которым Нальчикский гарнизонный военный суд назначил реальные сроки за неявку в воинскую часть.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, в том числе в Чечне, для которой стало типичным принуждение к участию в военной операции, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и юрист.

Три военнослужащих из Кабардино-Балкарии осуждены за побег из части, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда, рядовой Хасан Кучмезов сбегал из войсковой части дважды до объявления мобилизации. Даты побегов в решениях суда не указаны, однако действия Кучмезова были квалифицированы по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса России, которая не распространяется на оставление части в период мобилизации/военного положения, и предусматривает наказание за отсутствие части на срок от 10 дней до месяца.

Кучмезов раскаялся, суд также учел, что он родом из многодетной семьи и в первом случае, в марте 2023 года, приговорил его к трем месяцам ограничения по службе с удержанием 5% от оклада, во втором случае, в июне - еще к четырем месяцам ограничения по службе.

Алимбек Казиев был осужден на два года лишения свободы, он обвинялся уже о оставлении части в период мобилизации на срок от 10 дней до месяца. Суд при вынесении приговора учел наличие малолетних детей, явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном и признание своей вины.

Как указано в приговоре, контракт Казиева истек в ноябре 2022 года, но он не смог уволиться, так как "контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации", а значит, его контракт "продолжает свое действие по настоящее время".

Контрактник Рахим Байсахаров был приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к пяти годам лишения свободы за три с половиной месяца отсутствия на службе, которые он провел в Северной Осетии. Он обжаловал приговор в Южном окружном военном суде, однако тот оставил приговор в силе, отметив, что суд первой инстанции учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, чистосердечное раскаяние в содеянном и признание своей вины, и то, что Байсахаров принимал участие в специальной военной операции, где получил ранение.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

На фоне частичной мобилизации и растущих потерь отношение жителей Северного Кавказа к военной службе изменилось. Раньше ее рассматривали как социальный лифт и возможность заработка, однако протесты против мобилизации и незаполненные вакансии в силовых и военных структурах продемонстрировали изменение настроений жителей, говорится в бюллетене Центра защиты прав человека "Мемориал".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.