Движение по железной дороге в Абхазии восстановлено

13 июля 2023, 11:15

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В Абхазии полностью восстановлено железнодорожное движение, нарушенное в связи с непогодой, поезда следуют по графику.

Как писал "Кавказский узел", от подтоплений пострадали жители нескольких районов Абхазии. Кроме того, сильный ливень привел к размыву железнодорожных путей, движение поездов было приостановлено.

Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено, все поезда следуют по графику и до конечной остановки в Сухуме, сообщило РУП "Абхазская железная дорога".

"Повреждения получили насколько участков железной дороги, из-за чего ж/д сообщение было приостановлено. Специалисты Абхазской железной дороги в течение четырех дней смогли завершить все необходимые работы. Все поезда едут по графику и до конечной остановки вокзала "Сухум", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте предприятия.