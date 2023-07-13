13 июля 2023, 11:15
Движение по железной дороге в Абхазии восстановлено
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
В Абхазии полностью восстановлено железнодорожное движение, нарушенное в связи с непогодой, поезда следуют по графику.
Как писал "Кавказский узел", от подтоплений пострадали жители нескольких районов Абхазии. Кроме того, сильный ливень привел к размыву железнодорожных путей, движение поездов было приостановлено.
Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено, все поезда следуют по графику и до конечной остановки в Сухуме, сообщило РУП "Абхазская железная дорога".
"Повреждения получили насколько участков железной дороги, из-за чего ж/д сообщение было приостановлено. Специалисты Абхазской железной дороги в течение четырех дней смогли завершить все необходимые работы. Все поезда едут по графику и до конечной остановки вокзала "Сухум", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте предприятия.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме без осадков, температура воздуха составляет +25 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 14 июля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"