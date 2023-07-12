Туристов не остановила непогода в Абхазии

12 июля 2023, 00:30

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Количество приезжающих в Абхазию туристов не снижается, несмотря на сильные дожди и подтопления в ряде районов, сообщили представители экскурсионных бюро и РЖД. По оценке таможни, в период дождей границу в сутки пересекают в двух направлениях по тысяче туристов. По словам туристов, в Абхазии их привлекли природа и низкие цены.

Как писал "Кавказский узел", сильный ливень привел к размыву железнодорожных путей в Абхазии, движение поездов приостановлено. От подтоплений пострадали жители нескольких районов республики.

11 июля в сторону Абхазии границу на автотранспорте пересекли порядка пятисот туристов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из сотрудников таможни на условиях анонимности. "Мы проверяем паспорта на наличие задолженностей. Если турист имеет задолженность и в отношении него возбуждено исполнительное производство приставами, то покинуть пределы России гражданин не может, пока не оплатит долг", - отметил он.

По его данным, поток туристов в сторону Абхазии в летний период всегда увеличивается, несмотря на непогоду или иные события, неблагоприятные для туризма.

Сильные дожди сказались не на потоке туристов, а на маршруте их движения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы РЖД Александр Шаповалов. "Сегодня движение поездов в сообщении с Абхазией из-за неблагоприятных погодных условий было закрыто на перегоне Бзыбзь – Гагра Абхазской железной дороги. В связи с этим поезд №306 Сухум – Москва и поезд №480 Сухум – Санкт-Петербург были остановлены в пути", отметил он. По его словам, пассажиры, которые планировали сесть в поезд в Абхазии, будут доставлены автобусами до станции Цандрипш, откуда проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга. "Время отправления специального поезда со станции Цандрипш - 8:00. После сильных дождей поезда доходили до абхазской станции Цандрипш, а далее - автобусами на станции назначения", - рассказал он.

9 июля был отменен туристический поезд №928 Гагра – Сочи – Туапсе, его пассажиры были доставлены до станции Имеретинский Курорт 10 июля. При задержках поездов свыше четырех часов пассажирам предоставлялось бесплатное питание, отметил Шаповалов.

Для перевозки пассажиров задержанных составов 10 июля назначен дополнительный поезд №906 Цандрипш – Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией 9 июля отменен поезд "Ласточка" №923 Аэропорт Сочи – Гагра, 10 июля - поезда №921, 922, 923, 924 между Гаграми и Сочи. 11 и 12 июля также не будет ходить туристический поезд №927/928 сообщением Туапсе – Сочи – Гагра. Возврат и переоформление проездных документов будет производиться без удержания сборов", - подчеркнул представитель РЖД.

Туристы из Краснодара Лариса и Максим приехали в Сочи 1 июля в отпуск. Они планировали до 8 июля быть в Сочи и затем провести время до 15 июля в Абхазии. По их словам, дождь и потопы в Сочи и в Абхазии не помешали задуманному, но пришлось изменить вид транспорта с поезда из Сочи на автобус. "Мы как раз попали в проливной дождь, но решили не менять планы. Сели в автобус и доехали до Гудауты. Остановились в гостинице в номере за 2000 рублей. Снять двухместный номер можно по 1000 рублей с человека. Здесь чисто, уютно, недалеко от моря, вежливый персонал, шведский стол три раза: завтрак, обед и ужин. Все включено в 1000 рублей с человека", - рассказала Лариса. По словам Максима, "когда заехали в гостиницу, то она была заполнена наполовину, но уже 11 июля народ стал прибывать и гостиница фактически полная".

Ирина, туристка из Волгограда, рассказала, что решила посмотреть Абхазию со своей подругой и они купили экскурсионный автобусный тур с экскурсоводом. "Совершенно никаких проблем купить экскурсию. Нам сказали, что сделают скидку и мы купили билеты по 1000 рублей. Нас довезли из центра Сочи до Гагр и назад. Дорога очень красивая. Экскурсовод много интересного рассказал о Сочи и об Абхазии. Продукты покупали сами. Нас на автобусе завозили в разные шашлычные, кафе, ресторанчики, мы осматривали окрестности. Это была запоминающаяся поездка. Мы с подругой отметили, что цены в Абхазии на продукты и сувениры достаточно ниже, чем в Сочи", - рассказала она. По словам Ирины, они с подругой в день поездки потратили на двоих вместе с питанием и с путешествием 5 000 рублей.

Сергей и Инна из Санкт-Петербурга рассказали корреспонденту, что приехали в Сочи, чтобы побывать в Абхазии. "Мы были в Абхазии с 3 июля. Пережили сильный дождь. Сидели в палатке, но было потом и солнце, даже успели загореть, прогуляться вдоль моря, посмотреть достопримечательности. Мы вообще любим путешествовать на велосипеде. Ночевали в лесу в палатке. Покупали фрукты и овощи, пили кофе в кафе, обедали в столовых. В наш бюджет уложились. Цены намного меньше, чем в Сочи и для бюджетного варианта рекомендуем всем Абхазию", - сказала Инна.

Валерий, который живет и в Сочи, и в Абхазии, отметил, что на летний сезон свою квартиру в Гаграх сдает туристам по 500 рублей за койко-место и отбоя от туристов у него нет. "Меня уже знают и ко мне едут. Для многих жителей Абхазии это дополнительный бизнес". Валерий отмечает, что туристов в этом году "достаточно", даже несмотря на проливные ливни. "У людей есть потребность в путешествиях и отдыхе и поэтому их не пугает погода", - отметил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме ясно при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. Днем 12 июля ожидается дождь, температура понизится до +15, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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